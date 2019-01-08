強力整治空污　盧秀燕要求中火4號機組「除役」

▲盧秀燕具體主張，台中火力發電廠4號機組應除役。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕力拼改善空污，8日在市政會議中表示，台中市不能因空污而毀掉，一定要強力整治。她也具體主張，台中火力發電廠4號機組應「除役」，而非「停役」，透過部分機組退場才能減少發現解決空污，她也呼籲經濟部、環保署盡速與市府會商，共同改善空污。

台中市府8日上午舉行市政會議，環保局長吳志超針對空污議題進行「台中電廠一部燃煤機組提早除役可行性」專案報告。他強調，台中要改善空污，必須從「禁止中火火力全開」、「中電不北送」及「燃煤機組提前除役」下著手，從源頭才能解決中火對中部地區帶來的污染問題。

▲盧秀燕請環保局、經發局與環保署、經濟部聯繫，儘快召集會議討論空污改善。（圖／記者李忠憲攝）

市長盧秀燕表示，中火因機組老舊，製造許多空污，4號機組是最老舊的一部機組。行政院今年9月將投入20億進行設備更新，但即使花20億，除污效果仍有限。她理解全民用電需求，台中也須負擔部分供電任務，但2018、2019年外縣市有許多電廠機組上線或將上線，一起分擔全國供電。

她認為，中火4號機組應該要「除役」，而非停役，避免隨時啟動造成空污更嚴重，也透過外縣市電廠的機組陸續上線，達到替補與供應效果。

盧秀燕說，她日前在行政院會中就提案，檢討中火最老舊且功率差的4號機組繼續運轉的必要性，希望儘速不運轉，減少空污排放。她也提議，經濟部與環保署與市府共同會商環保減污議題，納入地方意見與需求。近日可能因行政院內閣將要改組受到影響，她也請環保局、經發局與環保署、經濟部聯繫儘快召集會議。

她也說，新市府上任後，台中的空氣品質狀況還好，但其中有一天空品不良，許多人認為當天中火有許多機組停機，為什麼還是會發生空污？質疑機組停止運作對於空污改善的實質效益。但當天高屏地區是紅害，台中是橘害，如果不是機組停機，台中可能就是紅害了，因此減少燒煤發電，絕對是正確的方向，市府一定要堅持、不能手軟，秉持一致且強硬的態度改善空污。

環保局長吳志超也說，今年12月中火停2至4部機組，發電量較105年同期降4.81億度，發電負載下降效益反映空氣品質改善。從近3年PM2.5月均值與中火發電量關係來看，二者呈現正相關性，也就說明，中火少發電，對環境衝擊就會降低，進而改善中部地區空氣品質。按照台電公司設定1號機至4號機空污設備改善幅度推算，單一部機組改善後空污減量效益，遠小於單一部機組全年停機不運作效益。因此，台中市要求中火，針對「未更新、也最老舊」的4號機改成提前除役，抑制中火空氣污染物排放。