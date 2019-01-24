比特犬瘋狂啃咬死浪浪　日本土佐犬、獒犬等5類犬生性也兇猛

▲咬死浪浪的比特犬交「有訓練師資格者」認養。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許展溢／台北報導

基隆日前發生疑因飼主家中裝修，導致比特犬跑出去，將在當地生活10幾年的流浪老狗咬到爆頭流血死亡，引發民眾群起激憤。農委會表示，比特犬本來就是一種具有非常強烈攻擊性動物，特性是服從主人，根據動保法規定，出入公共場所，都必須採取適當防護措施，否則咬傷他人最高可處15萬元罰鍰。

農委會畜牧處副處長王忠恕說，比特犬的本性本來就很兇，具攻擊性，台灣養的人少，唯一優點是，只會聽主人的話，服從性高，但飼主平常不應縱放，追咬流浪貓、狗或民眾，要帶出門也應幫牠們戴上口罩或繫繩。

▲ 比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡，引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

王忠恕進一步說明，比特犬因特有生理條件，長期以來被培育用於殘忍的鬥犬行為，成為潛在危險性較高犬種，加拿大、英、法、德及新加坡等國，都已立法管制此類犬種的飼養行為，另外，日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬 、巴西菲勒犬和獒犬，也都是具有潛在挑釁危險的犬種，不少國家同樣都加以管制飼養行為。

▲高雄曾發生比特犬3咬父女，手險殘事件。（圖／東森新聞）

王忠恕說，依規定23公斤以上大型犬隻，出入公共場所都要有成年人伴同，及以長度不超過1.5公尺的鍊繩牽引作為防護措施，若是攻擊性的寵物出入公共場，沒有採取適當防護措施，可處新台幣 3 萬元以上，15 萬元以下罰鍰。王忠恕強調，以上生性兇猛的犬隻，飼主都要做好防護，以免傷了自己，也波及他人生命。