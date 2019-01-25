第二屆進博會「推薦會」馬德里舉行　15年內陸將進口30兆美元商品

▲第一屆上海進博會地點。（圖／維基百科）



大陸中心／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會推廣活動23日在西班牙首都馬德里舉行，上百名西班牙政界、企業人士以及中國駐西企業代表都參與了活動。中國商務部副部長王炳南表示，預計未來15年，中國將進口超過30兆美元的商品，歡迎西班牙企業參加第二屆進博會，共同分享中國經濟發展為世界帶來的紅利。

王炳南指出，舉辦進口博覽會是中國著眼於推動新一輪高水準對外開放的重大決策，是中國主動向世界開放市場的重大舉措，中國有近14億人口，正處於消費升級快車道，預計未來15年，中國將進口超過30兆美元的商品和10兆美元的服務，這不僅是世界經濟增長的穩定動力源，也是各國企業發展的重要機遇。

王炳南表示，中國歡迎西班牙企業帶著優質、有特色、競爭力的商品、技術和服務參加第二屆中國進博會，進一步開發中國廣闊的市場，共同分享中國經濟發展為世界帶來的紅利。

西班牙貿易國務秘書門德斯（Xiana Méndez）指出，在當前貿易保護主義抬頭的時候，中國樹立了一個維護和推動全球化的積極榜樣；中國不斷壯大的中等收入群體，也為世界各國的企業帶來無限商機，西班牙企業一向認真對待中國市場，願意為中國消費者提供有信譽、有保證的商品及服務。

西班牙中小企業聯合會主席庫耶瓦（Gerardo Cuerva）指出，西班牙企業將繼續努力，不僅要讓中國企業和消費者認可西班牙的產品，也要讓「他們更了解西班牙的服務產業。」據了解，第二屆中國國際進口博覽會預計於11月在上海舉行。