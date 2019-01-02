陸今年迎建政70周年　2019年這10件大事值得關注

▲大陸2019「兩會」3月3、5日分別開幕。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

喜迎2019到來，大陸國家主席習近平昨日發表新年賀詞表示，不管風吹浪打，都要緊緊依靠人民，把前無古人的偉大事業推向前進。今年適逢中共建政70周年，包括第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、新個稅法實施等，一系列與民生相關的國家大事，讓新的一年備受期待。大陸2019年這十件大事，《人民日報》整理分述如下，透過這篇一次看懂。

1、中華人民共和國成立70周年

▲2019年為中共建政70周年。（圖／達志影像／美聯社）

1949年10月1日，毛澤東主席在天安門城樓上宣告中華人民共和國中央人民政府成立，人民從此當家作主成為國家的主人，中國大陸的歷史開闢了新的紀元。

在十九屆中共中央政治局常委同中外記者見面時，大陸國家主席習近平曾表示「2019年，我們將迎來中華人民共和國成立70周年，我們將貫徹新發展理念，推動中國經濟持續健康發展，惠及中國人民和各國人民。」他也稱，我們將繼續落實好「十三五」規劃確定的各項任務，並對未來發展作出新的規劃，推動各項事業全面發展，把我們的人民共和國建設得更加繁榮富強。

2、一批新的政策法律法規將落地實施

1月1日起，新的個人所得稅法實施，《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法》同步實施；按照《國稅地稅徵管體制改革方案》，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等各項保險費交由稅務部門統一徵收。

此外，《中華人民共和國電子商務法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《醫療衛生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》也開始執行。《電子證 照總體技術架構》、《電子證照目錄信息規範》、《電子證照元數據規範》、《電子證照標識規範》、《電子證照文件技術要求》、《電子證照共享服務接口規範》等6項國家標准開始實施；三大基礎電信企業預計在大陸正式提供手機異地銷戶服務。

3、第四次經濟普查揭幕

經濟普查是一項重大的國情國力調查，自上一次普查後的5年來，大陸經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變革。第四次全國經濟普查，將全面調查大陸第二產業和第三產業的發展規模、佈局和效益，了解產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，全面準確反映供給側結構性改革、新動能培育壯大、經濟結構優化升級等方面的新進展。

4、2019年全國兩會

▲大陸2019「兩會」3月3、5日分別開幕。（圖／路透社）

十三屆全國人大常委會第七次會議2018年12月29日表決通過了關於召開十三屆全國人大二次會議的決定。根據決定，十三屆全國人大二次會議將於2019年3月5日在北京召開。

中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議擬定於2019年3月3日在北京召開。會議將審議政協全國委員會常務委員會工作報告，審議提案工作情況報告，列席第十三屆全國人民代表大會第二次會議，聽取和討論政府工作報告。

5、五四運動100周年

五四運動促進了馬克思主義在中國大陸的傳播，將其與工人運動相結合，為中國共產黨的成立作了思想上和幹部上的準備，並使社會主義思想成為五四運動後新文化運動的主流。

五四運動所孕育的愛國、進步、民主、科學的偉大精神，深刻影響和推動著20世紀大陸發展的歷史。整整100年，曾經波瀾壯闊的五四運動已經遠去，以愛國、進步、民主、科學為內涵的五四精神卻長存於大陸國人心中，並成為民族復興之路上的重要精神支柱。

6、第二屆一帶一路國際合作高峰論壇、第二屆中國國際進口博覽會

▲第一屆進博會日前圓滿落幕。（圖／CFP）

習近平在2017年5月15日宣布，大陸將於2019年舉辦第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將是2019年中國最重要的主場外交活動之一，也是共建「一帶一路」進入新階段的重要標誌，對推動國際和地區合作具有重要意義。

同樣值得期待的第二屆中國國際進口博覽會將於2019年舉辦。第二屆中國國際進口博覽會將著力在「高規格、高質量、高標準、高水平、高成效」這五個「高」上下功夫。不僅展會總展覽面積將擴大，論壇參會嘉賓規格、規模力也爭超過首屆，在政策支持方面保持首屆支持力度不減。

7、中國大陸實現5G網絡預商用

2018年12月，三大運營商中國聯通、中國電信以及中國移動陸續發佈公告稱，公司已獲工信部批准，可展開第五代移動通信（5G）系統試驗。根據三大運營商的規劃，大陸在2019年上半年實現5G網路預商用，到2020年實現5G網路正式商用。總部位於深圳的華為公司表示，將在2019年上半年發布搭載5G晶片的5G智慧手機，並將在當年下半年實現規模商用。

8、嫦娥五號發射

按照計劃，嫦娥五號月球探測器將在2019年發射，任務之一是實現月面無人採樣返回。在完成大陸探月工程繞月、落月、返回三期任務後，大陸將繼續探月四期任務，包括月球背面著陸巡視、月面二次採樣返回、月球南極著陸探測、月球北極著陸。

9、2019北京世界園藝博覽會4月舉辦、大興國際機場9月啟用

主題為「綠色生活美麗家園」的2019北京世界園藝博覽會，是經國際園藝生產者協會批准、國際展覽局認可，由中國政府主辦、北京市承辦的最高級別的世界園藝博覽會，將於2019年4月29日至10月7日在北京市延慶區舉行。

北京大興國際機場是習近平總書記親自關懷、親自推動的重大標誌性工程。機場定位為大型國際樞紐，是落實首都城市戰略定位、完善首都功能佈局、推動京津冀協同發展的國家重大項目，也是大陸實施「一帶一路」戰略的重要窗口。

《北京新機場建設與運營籌備總進度綜合管控計劃》於2018年7月6日發布，明確北京新機場及其配套工程將在2019年6月30日竣工驗收，2019年9月30日投入運營。

10、澳門回歸祖國20週年

▲澳門。（圖／CFP）

1999年12月20日，澳門回歸中國大陸。2019年將迎來澳門回歸大陸20周年，在新時代國家改革開放進程中，澳門具有特殊地位和獨特優勢，仍然發揮著不可替代的作用。

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