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傳「坐姿性愛片」示威人夫！　小王跩嗆：綠帽不止一頂

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▲▼做愛,種草莓,親吻,性愛,激情示意圖。（圖／CFP）

▲小王偷吃人妻就算了，還傳性愛片給對方丈夫。（圖／CFP）

地方中心／新北報導

台北一名陳姓小王偷吃人妻小琪（化名），居然還傳訊給對方丈夫示威「你老婆己給你帶了綠帽子，而且不止一頂」，甚至還傳性愛片示威，行徑十分囂張。新北地院審理後，認定陳男妨礙家庭事證明確，依相姦罪判他3個月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，陳姓男子2015年7月與小琪在租屋處發生性關係，還將整個過程拍下來留念；沒想到之後陳男居然還傳訊給小琪的老公「這張照片是錄影截圖，我有整個錄影檔，我不希望你一直戴綠帽」，過沒多久再傳影片，讓對方當場氣歪。

不過事後陳男居然辯稱，性交影片中的主角不是自己，是一位不認識的人傳給他的，一直保留至今。他也強調從來沒有跟小琪發生過性關係，且因對方對外聲稱離婚，不曉得她是已婚狀態。

而小琪則說，「我在QQ上認識陳男，聊天時就有提到我有老公，已婚，我老公半個月在大陸、半個月在臺灣……最初我在QQ上就有告知這些資訊，故一開始對方就知道我已婚。」她提到，影片製作完後還看過，性交行為只有一次。

法官審理後認為，雖然影片中雙方性愛為坐姿，未拍攝到男方長相，但從傳訊的內容便可知道主角就是陳男，因此不採信他以上辯解，依相姦罪判他3個月徒刑，全案可上訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：小王,性愛片,綠帽,坐姿,偷情,外遇

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