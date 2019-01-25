北市民調柯文哲滿意度58.6％　過半長者不滿敬老金被砍

▲台北市長柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）



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台北市長柯文哲於九合一大選中險勝，連任後任期已屆滿四年，24日台北市研考會公布柯文哲就職四年民調，民眾對柯文哲施政整體滿意度為58.6％，對市府行政效率整體滿意度為65.9％，民調顯示過半年長者不滿1500元重陽禮金被砍，民眾對社福總體滿意度未過半，被拉低為49.2％。

柯文哲就任滿四周年，民眾對柯文哲施政整體滿意度為58.6％，不滿意度為31.5％，9.9％未表態；向來以高效率著稱的柯市府也保持水準，民眾對市府行政效率整體滿意度為65.9％，不滿意度為17.9％，16.3％未表態。

受到部分年長者不滿重陽禮金被砍影響， 60歲、70歲以上民眾對社福不滿意度分別為49.3％、59.7％，但50歲以下青壯年族群對社福滿意度皆過半，總體來說，民眾對社福滿意度為49.2％，不滿意度為32％，18.8％未表態。

在交通、治安、文化推動、環保、醫療、生活品質、服務態度等方面，民眾對柯文哲施政滿意度皆過半，而在公共建設、市府各局處首長施政滿意度方面，則為47.2％及48％。

北市府研考會於2018年12月3日至12月6日進行電話調查，成功訪問18歲以上台北市民935人，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.20個百分點內；也首次加入手機調查，於去年12月3至14日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民888人，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.29個百分點以內。