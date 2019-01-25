官方民調「不及格」　柯文哲：開玩笑滿意度要60％不容易

記者陳家祥／台北報導

北市研考會公布台北市長柯文哲上任4周年民調結果，此次除了桌機外，特別加入手機調查；在結果部分，柯的滿意度59％不及格，不滿意度達32％，不滿意度較去年增加5個百分點。對此，柯25日受訪僅表示，「現在民調支持度要到60％，開玩笑不容易」，且主要是看趨勢分析，單一次的結果很難判讀。

根據研考會資料，4年前柯文哲上任滿月時，滿意度將近8成，接著周年時仍有69％，不滿意度為20％；上任2周年滿意度大幅下滑至48％，不滿意度上漲到39％；而上任3周年後，滿意度回升至58％，不滿意度27％。

攤開此次4周年民調，有48％受訪者對市府團隊（局處首長）感到滿意，23％不滿意；其中，環保、治安、聯合醫院、文化活動、交通的滿意度過半，但社會福利、公共建設、中小學教育則未達50％。

該調查家戶電話部分是去年12月3日至6日晚間進行，成功訪問935位18歲以上市民、695人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負3.20個百分點內；行動電話調查12月3日至14日晚間進行，成功訪問888位市民，1516人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負3.29個百分點內。

對於官方民調滿意度不及格，柯文哲說，「現在民調支持度要到60％，開玩笑不容易，滿意度要60％那很厲害」；而民調不滿意度飆高一事，柯說，我們滿意度、不滿意度要跟以前的比較，主要還是要看趨勢分析，單一次都很難判讀。

而此次民調特別加入手機做民調？柯文哲說，民調過去都桌機在做，「問題現在不要說別人，我自己都很少用桌機，所以表示那個很偏差的樣本，慢慢民調用手機做是符合世界潮流。」

▲柯文哲出席交通會報。（圖／記者莊喬迪攝）