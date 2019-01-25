粉專211萬粉絲封鎖不到50人　柯文哲：人家要講話隨便他

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲臉書粉絲專頁有211萬粉絲，每次發文讚數至少破千、討論數破百已成常態，但24日卻有網友在PTT上爆料，自稱留言稱遭刪甚至封鎖，怒批柯粉專猶如一言堂。對此，柯文哲25日強調，不會去封殺誰，「人家要講話就隨便他」；而粉專小編柯昱安受訪說，有封鎖的通常都是廣告洗版文或是大量謾罵三字經，且211萬粉絲總共被封鎖的不到50個。

PTT網友發現，柯文哲在23日分享接受壹電視專訪的臉書貼文中，刪除一些批評的友留言，甚至予以封鎖。根據網友的截圖，留言內容並無髒話或不雅文字，但讚數破百讓不同意見的留言跑到很前面，就被封鎖、刪除。

對此，柯文哲25日出席交通會報前受訪表示，「臉書沒有封鎖網友」，可能是上的人太多擠到後面去，並稱細節去問柯昱安。柯說，「臉書我也不會上去說看到誰去封殺誰，太累了我不會幹這種事」；至於是否會禁止幕僚封鎖？柯說，人家講話就讓他講話隨便他。

對於臉書封鎖留言一事，柯昱安受訪時解釋，這一年來都沒有任何臉書封鎖的現象，「昨天事情發生後特別回去看了一下後台紀錄，上一次有封鎖的紀錄應該是去年4月」；柯說，臉書有5個小編，都是媒事務組同仁，「上一次封鎖紀錄是誰、封鎖為了什麼事情，基本上我這邊並不清楚。」

柯昱安強調，經查證，「臉書有211萬粉絲，總共被封鎖不到50個」，而為什麼會質疑刪留言現象，應該是臉書留言洗太快，有時候會突然找不到留言，回去在翻一下一應該都看得到。

柯昱安強調，過去一年來沒有任何封鎖的問題，之前有封鎖的話通常都是廣告洗版文或是大量謾罵三字經的無意義留言，「除了這兩個現象外，你對柯市長的市政或是政策有批評的壞我們都不會刪除。」

▲柯文哲出席交通會報。（圖／記者莊喬迪攝）