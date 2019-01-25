3月美東行拜訪華盛頓　柯文哲：去那裡say一下hello

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲3月將啟動訪美行程，此次將造訪東岸的華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等4城。柯25日出席交通會報前受訪表示，亞特蘭大剛好與台北締結姊妹市40周年；波士頓則是美國東岸科技重鎮；紐約則是世界最多元城市，值得台北借鏡。至於外界最關注的華盛頓，柯說，華府是美國的首都，參眾兩院都在那裡，去那裡say一下hello。

柯文哲表示，亞特蘭大剛好今年跟台北40周年姊妹市，變成城市外交需要去處理；而波士頓跟矽谷一樣，是美國東岸的科技重鎮，有MIT等知名大學，最近台北市在發展生技，ICT是台灣發展最成功的產業，「有一個奇怪怎麼沒有做起來？就是生技，其實除了矽谷聖地牙哥外，美國第三個在生技產業最發達的地方就是波士頓，所以那地方我們也在安排看有沒有什麼合作機會。」

「紐約是世界最多元的城市。」柯文哲說，如果我們把民主自由多元開放當作我們的強項，其實世界上最值得我們去看看的就是紐約；至於華盛頓就不用講，美國的首都，參眾兩院那裡，去那裡say一下hello。柯說，很多參眾議員、智庫或政治團體都很多，去看看也好。

至於日前爆出的「強盜說」美中台言論，是否會影響訪美行程？柯文哲說，美國是世界大國，不會care這種東西，「其實我發現這種超級大國他們看中的是趨勢，單一事件他們根本不在意。」

▲柯文哲。（圖／資料照）