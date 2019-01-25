全球跑透透！柯文哲2月訪以色列4天快閃　3月再去美東

▲柯文哲出席交通會報。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2019上半年度行程滿檔，除了3月要出訪美國外，25日中午還透過直播宣布將在2月23日快閃出訪以色列，行程只有短短4天。柯文哲說，以色列外交部舉辦的辦全球市長會議，以國駐台代表特別還拜訪邀請；柯說，以色列是當今世界上資安系統最top的國家，資安系統多可以學習，此外產業創新也很頂尖，國防科技也領先相當多，去看一看一個小國在這麼惡劣的環境怎麼生存，900萬人口以色列可以活到現在祕訣是什麼。

柯文哲表示，以色列外交部舉辦全球市長會議，駐台灣的代表特別來邀請，「人家來拜託我就擠一下」。柯說，台北市花博園區有一棟是跟以色列合作，且以色列是當今世界上資安系統top，產業創新還是很頂尖，去以色列除了城市外交還有產業，產業創新也是他們的強項。

柯文哲還說，還有一點，去看一看一個小國在這麼惡劣的環境、阿拉伯世界環繞的狀況下怎麼生存，「看一看900萬人口的以色列可以活到現在祕訣是什麼。」

至於和當地的互動，柯文哲說，產業還是要做，因為台灣跟以色列在資安方面有連結，透過資安連結把新創產業帶多少算多少，「台灣沒有金礦石油，唯一可做的還是新創。」

▲柯文哲。（圖／截自直播畫面）