臉書宣導政策被抓包錯字　蘇貞昌：罰寫10遍

▲蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

為了防堵非洲豬瘟，政府規定外籍旅客違規攜帶遭重罰20萬元，就必須馬上繳清罰款，否則直接拒絕入境，至於可能有旅客無法繳納，行政院長蘇貞昌25日強調，「政府不會問你錢帶夠了沒有」。至於臉書政策影片錯字被抓包，蘇則妙回，罰寫10遍。

蘇貞昌上午在參訪台灣漫畫基地「臺漫六十 - 尋找軌跡TC60-Finding Tracks」特展受訪，被問到臉書宣導政策有錯字，影片字幕把「不准」寫成「不準」，蘇貞昌對此表示，有關影片，希望政府在做什麼能向國人報導，影片技術很好，但中文不太好，寫錯字「要罰他寫10遍」。

被問到入境現金只能帶大約10萬元，若錢不夠要怎麼辦？蘇貞昌強調，當初要入境就不該帶有病毒或有病毒之虞的肉品，其他國家也是一樣，「政府不會問你錢帶夠了沒有」，都是為了保護國家安全，要齊心合力，不能放水打折扣。

此外，行政院將明令禁止公務員使用中國大陸製造軟體，是否可能造成大陸進一步抵制台灣企業？蘇貞昌表示，「中國抵制台灣已經不是一天，我們對於中國產品，都秉持自由貿易，非常開放」，只是國家安全不容打折，不容有漏洞，「對於有國家安全之虞的產品嚴格把關，這個全世界都一樣，我們沒有比較嚴，也不能比較鬆」，希望大家一起維護國家安全。