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蘇貞昌防疫豬瘟寫錯字！洪孟楷：搶當網紅也該「救救菜中文」

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▲▼蘇貞昌影片出現錯字 。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌影片出現錯字 ，影片字幕把「不准」寫成「不準」。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

政治中心／綜合報導

為防堵非洲豬瘟，農委會祭出新規，25日零時起，只要外籍旅客違規攜帶遭重罰20萬元，就必須馬上繳清罰款，如不繳就直接拒絕入境。行政院長蘇貞昌特地拍影片宣導政策，不過卻被發現影片有錯字，國民黨發言人洪孟楷酸說，「搶當網紅，蘇院長也該救救菜中文。」

網友留言指正，影片字幕把「不准」寫成「不準」，蘇貞昌小編在留言罰寫十次「不准」，並自嘲「已責成不准再把不准不准地打成不準」，影片也加入更正錯字圖卡。此外，洪孟楷也發現，原來發文中特別hashtag「西曆2019」，原本也誤植為「西歷2019」。

▲▼蘇貞昌影片出現錯字 。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌影片出現錯字，小編罰寫謝罪 。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

洪孟楷表示，蘇貞昌上任後以接地氣之名行當網紅之實，然而最新推出防疫影片，卻是蘇院長面對鏡頭義正嚴詞，但旁邊字幕寫成不「準」進入，這樣的錯誤，真該提醒蘇院長，搶當網紅救救蔡英文之餘，也該救救菜中文，別貽笑大方了。

洪孟楷說，根據教育百科所寫，「不准」指的是禁止、不允許；而「不準」指的是不正確、不精確。蘇院長影片所言應指的是不允許外國人士沒繳清罰款就進入台灣，所以是要用「不准」，而非「不準」；見微知著，連行政院長臉書影片都會搞錯，代表影片沒有經過層層把關檢視，會否在要求即時搶快，所以反而讓施政品質大打折扣？

▲▼蘇貞昌影片出現錯字 。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲蘇貞昌影片出現錯字 。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

此外，洪孟楷提到，「蘇院長又大發官威」，要求年假公部門要有假日門市概念，人員沒增加、卻又要求加班因應，「這不就是慣老闆行為嗎？」

洪孟楷質疑，「為了拼民進黨2020的選舉，所以公務員就該盡量操、用力操？」這已經不是在施政、而是百分之百在選舉。

洪孟楷表示，「蘇院長千方百計救救蔡英文低迷民調的時刻，真的也該停下腳步來救救菜中文」，如果連如此重要的宣示影片都有錯字，施政落實品質絕對令人擔憂，這樣的表面功夫，遲早會有被看破手腳的一天。

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關鍵字：蘇貞昌,洪孟楷,豬瘟

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