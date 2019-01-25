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挺吳派提黨員「一票算兩票」　親朱人士：機關算盡

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▲吳敦義直言韓網路空軍他安排的。（圖／記者楊均典攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者楊均典攝）

政治中心／綜合報導

國民黨多位大老都有意願角逐2020總統大選，因此黨內初選提名辦法仍爭議不休，有媒體引述布具名國民黨人士說法指出，挺吳派欲將現行初選三成黨員的投票比重改採兩倍計算，等於每位黨員「一票算兩票」，如此一來黨員與民調的比重將變為46％對54％，挺朱人士回應，若透過增加黨員投票占比改變提名規則，完全是機關算盡。

《聯合報》報導，目前傳出國民黨有意角逐2020總統大選的人選有吳敦義、朱立倫、王金平、馬英九，據藍營人士說法，若民調比重較高，吳敦義將會在四位人選中處於劣勢，因此當然會希望提高黨員投票比例。

據報導，依照國民黨《黨員參加公職人員提名辦法》第三條規定，目前初選規則占比為「黨員三成、民調七成」，由中央委員會提報中常會審核後，送全代會通過提名，但提名辦法不具「黨章」位階，因此僅需中常會通過修正規則，即可改變目前初選提名辦法黨員與民調的占比。

報導指出，讓黨員一票抵兩票的修正規則，已在國民黨內部流傳，但挺吳的重量級中常委於24日表示，並未聽過此一說法，中央黨部也不知情，更遑論提案。

報導說，有黨務人士指出，從「九二共識2.0版」到總統提名機制，有些放話內容不但脫離現實，更超過吳敦義的掌控，也有藍營人士認為這都是吳敦義不表態，才會有脫序亂象的發生。

而對於突然提出的「仿美式初選」提案，智庫24日已正式接獲黨中央指示，將組成專案小組，成員包括專家學者及連署提案的中常委，在農曆年後共同商議「仿美式初選」的可行性。

面對國民黨總統初選提名辦法的眾多傳聞及動作，不具名親朱立倫人士受訪指出，朱陣營雖然不滿，但目前仍會以靜制動，訴諸輿論。另有挺朱人士表示，若透過增加黨員投票占比改變提名規則，完全是機關算盡，因人設事。

幾位中常委則認為總統初選提名辦法應公開、透明化，中常委徐弘庭受訪表示，最重要的是盡快訂定總統初選的日期、確定參選人，若是多人參選，就由參選人經過「合議」，確定初選提名的遊戲規則，這才是開大門、走大路的作法。中常委姚江臨也認為，有不同的意見應該公開講出來，並且進到中常會公開討論，不應背後放話，如果沒有共識，就應交由總統參選人去協商。

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