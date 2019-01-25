美國計畫切斷馬杜洛資金來源　BBC：從石油進口下手

▲美國公開承認委內瑞拉臨時總統瓜伊多（右），引發現任總統馬杜洛（左）不滿。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖、國會主席瓜伊多（Juan Guaidó）宣布成為臨時總統，美國立刻承認該臨時政府，並拒絕接受「前總統」馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布的美委斷交，也不會撤離駐委國大使。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）更指出，白宮正試圖削減馬杜洛政府的資金來源，計畫將所有資金，轉移給臨時總統瓜伊多。

委內瑞拉擁有全球最高的原油儲量，95％的經濟收入仰賴石油出口，也是美國煉油廠的主要供應國。過去兩年，美國已對委內瑞拉實施一系列的經濟制裁措施，例如限制委內瑞拉進入美國債務市場等，但尚未針對石油進口採取行動，BBC報導推測，美國下一步應該就是進行石油制裁。

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究員內菲（Richard Nephew）則認為，石油制裁的成效有限，「美國去年每個月進口自委內瑞拉約2萬桶石油，此舉反而造成美國自身困境，加上馬杜洛政權可能轉而與中國大陸或俄羅斯合作，讓問題更加複雜。」

委內瑞拉政局動盪仍影響國際油價市場，國際油價24日盤中小跌0.7%至0.9%，紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲51美分，收在每桶53.13美元。分析師指出，若美國進行石油制裁，今年委內瑞拉的原油日產量將再減少30到50萬桶。