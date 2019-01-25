鄭惠中淚駁豪宅說　「藍天」幹部持棍棒嗆打記者

▲新黨王炳忠、藝人鄭惠中。（資料照／記者潘永鴻攝）

政治中心／綜合報導

藝人鄭惠中因不滿文化部長鄭麗君推動「去蔣化」而摑巴掌，風波延燒，鄭惠中遭爆料，低收入戶的她坐擁有7千萬豪宅。鄭惠中24日於新黨召開記者會喊冤，不過在現場的藍天行動聯盟秘書長楊思聖手持兩支棍棒，嗆聲打人。

記者會現場有支持者高喊「打倒民進黨政府！擊垮綠色媒體」，楊思聖還手持兩支棍棒，不斷咆嘯：「三立記者在哪？我要打他！」他向記者一一詢問：「你是不是三立的？」，最後被問到的記者幽默回「我只有兩粒。」楊大笑之後便收手，沒有繼續詢問。

所幸最後沒有釀成衝突，不過仍造成恐慌。三立對此表示：「不鼓勵暴力行為。」台灣記協理事長劉嘉韻認為，此行為已對媒體造成恐嚇，身為主辦單位的新黨應該要確保記者採訪的權利與安全。

鄭惠中因不滿「去蔣化」，在關懷藝人春節餐會上，公開甩了文化部長鄭麗君一巴掌，引起外界譁然。北市議員應曉薇表示鄭惠中是「低收入戶」，但如今卻被爆出她住家在台北市精華地段，要價高達7000萬。

鄭惠中表示，記者自己出來解釋我「什麼時候住7000豪宅」，不要沒證據就說不正確的事，「媒體人幫個忙吧」，我就是這麼辛苦，我以前就是在掩飾，事實就是事實，不要再亂報導。

王炳忠表示，特定媒體持續對鄭女士「起底」霸凌，侵擾鄭女士生活隱私，甚至扭曲事實，散播所謂「低收入戶卻住豪宅」、「爽住七千萬天龍區豪宅」等未經查證之新聞，已涉嫌惡意誹謗，造成鄭女士名譽受損，身心俱疲，要求相關媒體立刻下架錯誤報導並予澄清，否則將提起告訴，也呼籲NCC秉公處理。

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