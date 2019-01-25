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墜井11天！西班牙2歲童91m深井內待援　他爸媽去年才痛失3歲兒

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▲▼ 西班牙一名2歲男童羅賽羅（Julen Rosello）意外墜落一口深井。（圖／路透）

▲ 救援行動超浩大。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

西班牙一名2歲小男孩羅賽羅（Julen Rosello）在13日時，意外跌入一處深300英尺（約91公尺）深的井裡，救援行動至今已經過了11天，不過因為層層阻礙，導致到現在仍然還沒找到羅賽羅的蹤跡；工程師和礦工在井的一旁挖出同樣深度的直井，而現在救援人員已進入該口新挖的井，並準備橫向開挖，希望能順利的把羅賽羅帶出來。

根據外媒報導，羅賽羅日前在西班牙南部托塔蘭（Totalan）的一處私人莊園中，意外跌入洞口狹窄的深井，原本一旁的人還有聽到他的哭聲，不過隨著時間的過去，聲音也跟著消失。

距離羅賽羅掉入井內已經11天，專家推斷他的生存機率極低，而且在救援的途中沒有發現任何的生命跡象，恐怕已經凶多吉少；不過西班牙當局仍然不放棄任何希望，救援人員在原井旁邊挖出了一個一樣300英尺的直井，並垂降進入新井內，要挖出另一條4公尺長的橫向地道，將羅賽羅帶出。

不過在鑽平行的地道時，工程師和礦工遇到各種技術上的問題，更有人擔心這樣的挖掘很有可能會造成坍塌事件的發生，也成為救援行動中最危險的部分。報導中指出，救援費用已經耗資50萬英鎊（約2千萬台幣），西班牙國內也有民眾自主進行燭光守夜活動，以支持羅賽羅的大規模救援行動。

根據西國媒體《El Pais》報導，羅賽羅的父母在2017年時已經痛失一子，當時他們3歲的兒子在海邊散步，心臟卻意外驟停後死亡，現在又遇到這樣的事，讓人看了不勝唏噓。

▼羅賽羅的父母。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼羅賽羅的父母。（圖／達志影像／美聯社）

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