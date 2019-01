墜井11天！西班牙2歲童91m深井內待援　他爸媽去年才痛失3歲兒

▲ 救援行動超浩大。(圖/路透社)

西班牙一名2歲小男孩羅賽羅(Julen Rosello)在13日時,意外跌入一處深300英尺(約91公尺)深的井裡,救援行動至今已經過了11天,不過因為層層阻礙,導致到現在仍然還沒找到羅賽羅的蹤跡;工程師和礦工在井的一旁挖出同樣深度的直井,而現在救援人員已進入該口新挖的井,並準備橫向開挖,希望能順利的把羅賽羅帶出來。

根據外媒報導,羅賽羅日前在西班牙南部托塔蘭(Totalan)的一處私人莊園中,意外跌入洞口狹窄的深井,原本一旁的人還有聽到他的哭聲,不過隨著時間的過去,聲音也跟著消失。

距離羅賽羅掉入井內已經11天,專家推斷他的生存機率極低,而且在救援的途中沒有發現任何的生命跡象,恐怕已經凶多吉少;不過西班牙當局仍然不放棄任何希望,救援人員在原井旁邊挖出了一個一樣300英尺的直井,並垂降進入新井內,要挖出另一條4公尺長的橫向地道,將羅賽羅帶出。

不過在鑽平行的地道時,工程師和礦工遇到各種技術上的問題,更有人擔心這樣的挖掘很有可能會造成坍塌事件的發生,也成為救援行動中最危險的部分。報導中指出,救援費用已經耗資50萬英鎊(約2千萬台幣),西班牙國內也有民眾自主進行燭光守夜活動,以支持羅賽羅的大規模救援行動。

根據西國媒體《El Pais》報導,羅賽羅的父母在2017年時已經痛失一子,當時他們3歲的兒子在海邊散步,心臟卻意外驟停後死亡,現在又遇到這樣的事,讓人看了不勝唏噓。

