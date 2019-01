進入最危險階段！　西班牙搜救墜井2歲童「鑿到大石頭」

▲ 救援墜井男童的行動目前進入最危險、最精密的階段。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

西班牙一名2歲男童羅賽羅(Julen Rosello)13日意外墜落一口深井,由於井附近為岩石地形,救援行動相當困難,當局調來了鑽孔機日夜趕工,希望能在22日找到他。這一口井深約300英尺(約91公尺)、寬僅有10英寸(約25公分),工程師21日表示,救援行動目前進入最危險、最精密的階段。

據《路透社》報導,救難人員20日鑿到堅硬的石頭,擔心會有坍塌的風險。工程師Juan Lopez Escobar說,這是個複雜的工程,可能危及性命,不過救難人員經驗豐富,也是在這方面最專業的。目前團隊已經挖到53公尺處,預計到60公尺時要展開另一種挖掘方式。

Julen Rosello is still trapped in well for a week, rescue work hampered by difficult terrain https://t.co/eizji7WUM0 pic.twitter.com/Jc1yP5pBc7

Julen Rosello: Spanish rescuers hope to find toddler trapped down 110m well in 36 hours: Drilling machines used in search for two-year-old six days after he fell down narrow borehole in mountainous area northeast of Malaga https://t.co/h1k2itxTDT pic.twitter.com/4hTr3xWxIU