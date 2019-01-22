進入最危險階段！　西班牙搜救墜井2歲童「鑿到大石頭」

▲ 救援墜井男童的行動目前進入最危險、最精密的階段。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

西班牙一名2歲男童羅賽羅（Julen Rosello）13日意外墜落一口深井，由於井附近為岩石地形，救援行動相當困難，當局調來了鑽孔機日夜趕工，希望能在22日找到他。這一口井深約300英尺（約91公尺）、寬僅有10英寸（約25公分），工程師21日表示，救援行動目前進入最危險、最精密的階段。

據《路透社》報導，救難人員20日鑿到堅硬的石頭，擔心會有坍塌的風險。工程師Juan Lopez Escobar說，這是個複雜的工程，可能危及性命，不過救難人員經驗豐富，也是在這方面最專業的。目前團隊已經挖到53公尺處，預計到60公尺時要展開另一種挖掘方式。

Julen Rosello is still trapped in well for a week, rescue work hampered by difficult terrainhttps://t.co/eizji7WUM0 pic.twitter.com/Jc1yP5pBc7 — Ashoka News (@Ashokanews1) 2019年1月21日

Julen Rosello: Spanish rescuers hope to find toddler trapped down 110m well in 36 hours: Drilling machines used in search for two-year-old six days after he fell down narrow borehole in mountainous area northeast of Malaga https://t.co/h1k2itxTDT pic.twitter.com/4hTr3xWxIU — Patrick (@cahulaan) 2019年1月20日

▼ 救難人員20日鑿到堅硬的石頭，擔心會有坍塌的風險。（圖／路透）



羅賽羅遇難當天與家人在托塔蘭山區，爸爸荷西（Jose Rosello）在戶外忙著煮飯給全家人吃，驚見奔跑中的兒子摔進井裡。荷西的表妹立刻飛身撲過去，但男童已經不見了。荷西趕到井邊時，還能聽見哭聲，但聲音之後就消失了。 井內從13日至今沒有生命跡象，當局擔心男童遭到泥土和石頭掩埋。

西班牙《國家報》（El Pais）指出，這一家人之前就痛失過一子，男童的哥哥2017年獨自在沙灘上散步時，心臟病發過世，年僅3歲。如今又一次面對悲劇，令世界各地的人都相當同情。荷西表示，全家人絕對不會放棄，希望兒子能活著回來。

▲▼ 當局調來了鑽孔機日夜趕工，希望能在22日找到男童。（圖／路透）