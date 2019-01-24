孟晚舟引渡案　陸外交部再喊話：盼加國勿「火中取栗」

▲華為財務長孟晚舟去年12月在溫哥華被逮。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）23日公開受訪時表示，華為財務長孟晚舟有強力理據反對美國的引渡要求，原因之一就是該事件已遭政治介入；他還提到，若孟晚舟被引渡到美國，不會是一個好的結果。對此，大陸外交部今（24）日回應稱，這一事件從一開始就不是一起普通的司法案，希望加方做出正確選擇，不要做火中取栗的事。

▲加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，麥家廉23日接受中文媒體訪問時表示，美國總統川普（Donald Trump）之前發表了一些對孟晚舟案的言論，加上孟的個案涉及治外法權（exterritorial）因素，法官會據此作出是否引渡孟晚舟到美國的判斷。他也稱，若孟晚舟被引渡到美國，不會是一個好的結果。

麥家廉提到，孟晚舟案可能會有3個結果，第一個是引渡孟晚舟，但這不會是個好的結局，且恐會耗時數年，因為她可能會上訴；第2個選項是美方撤回引渡需求；第3個選擇則為加拿大法院判決釋放孟晚舟。

▲媒體問及孟晚舟引渡一事，大陸外交部發言人華春瑩希望加方能做出正確選擇。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上表示，希望加方能看清孟晚舟一案的本質，做出正確的選擇。她也指出，中方已多次就孟晚舟事件表明嚴正立場，這一事件從一開始就不是一起普通的司法案件，「我們注意到加拿大駐華大使麥家廉的有關表態，相信任何一個有正常判斷力的人都能看清這一事件的本質，希望加方做出正確選擇，不要做火中取栗的事。」

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