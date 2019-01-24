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華為5G晶片巴龍5000亮相！余承東預告MWC 2019發表首款5G折疊螢幕手機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

在高通發表全球首款5G行動晶片S855之後的一個多月，華為宣布推出可接入智慧型手機、智慧家庭、車聯網跟5G通訊模組的行動晶片「Balong 5000」，同時亮相的5G CPE Pro，可讓消費者快速接入網路。華為消費者業務CEO余承東還透露，將於MWC 2019推出首款5G智慧型手機，意味著將與搭載高通S855的5G手機-三星Galaxy S10爭「全球首發5G 手機」。

2019年1月24日稱它是5G日，一點也不為過！IMT-2020（5G）推進小組在北京招開的5G技術研發第三階段總結暨第二屆綻放杯5G應用大賽啓動會當中，宣布目前5G已經達到預商用標準，5G基站與核心網路設備都可以支援非獨立組網（NSA）與獨立組網（SA）模式，在中國大陸參加測試的華為、中興、大唐、愛立信、上海諾基亞、貝爾等系統企業，高通、英特爾、紫光、展鋭、海思等晶片廠、以及仕德、羅德與施瓦莰等儀表企業都獲得認證證書，可於2019年啟用5G增強跟毫米波技術研發實驗與相關工作。而幾乎同一時間，華為邀請多家媒體舉辦「華為5G發佈會暨MWC 2019媒體溝通會」。

面對全球抵制「中國5G」，一開始華為5G產品事業群總裁楊超斌就率先闢謠，指出截至2019年12月為止，華為在全球已經獲得超過30個5G商用合同，版圖遍及歐洲、中東和亞太地區，同時華為也和全球超過50間商業合作夥伴簽署合作協議，5G商用基站發貨量已經超過1萬個。

在中國大陸方面，華為已經聯合中國移動、中國聯通、中國電信在全國17個省市佈建超過30個5G實驗場域，如今在5G天線陣列技術、散熱技術、算法，甚至是AI技術等方面做了非常多研究，目前「華為小區」容量已經可以達到14.58Gbps，是4G容量的97倍，2019年，華為已經做好準備，將在幾個居住區域、高鐵提供相對應的5G解決方案。

根據華為介紹，Balong 5000可實現5G峰值下載速率，在Sub-6GHz頻段（5G標準頻段，低頻），可以達到4.6bps，在毫米波頻段（5G延伸頻段，高頻）達到6.4Gbps，真正可達成現有4G LTE網速的10倍，而且率先支援SA跟NSA網路，還是全球首款支援V2X(vehicle to everything)的多模晶片，搭載Balong 5000晶片的智慧型手機可以實現2G、3G、4G、5G等多種網路型態，並且可以有效降低切換行動通訊模組時產生的時耗跟能耗兩大通點。

簡而言之，搭載內含Balong 5000晶片組的智慧型手機，就能夠同時支援2G、3G、4G、5G，而且可以向下支援搭載麒麟980晶片的旗艦機，意味著像是Mate 20系列、P20系列未來可以透過外掛式模組的形式來使用5G，相關解決方案可能跟高通相似。

除此之外，相關解決方案將拓展到物聯網跟車聯網相關解決方案，這不禁讓人期待MWC 2019期間，透過5G的高速、低延遲的特性，能夠為行動產業以及智慧家庭、智慧車帶來什麼樣的改變。

就在媒體還來不及反應時，余承東又脫口而出所有人期待的事：「華為將在MWC 2019推出首款5G手機。」當被追問到「折疊屏手機」的相關問題時，余承東又透露：「會推出首款5G商用折疊屏手機」。

余承東表示，過去一年，華為在手機創新技術上一直引領行業發展，包括GPU Turbo技術、Mate 20率先推出的40W超級快充、以及無線反向充電，還有首次實現大廣角和微距拍攝等，這些技術都來自長時間持續的研發投入。

2018年華為消費者業務收入達520億美元，智慧型手機出貨突破2億部，是華為內部最大的事業體；此外，截至目前為止，華為Mate 20出貨量已經達到750萬部，在這之前，P20系列三個季度發貨1700萬部，在旗艦機當中發貨保持領先，余承東表示，華為一直堅持「華為」和「榮耀」雙品牌策略，榮耀品牌保持高速增長，去年實現170%的增長，在中國市場連續9個季度做到互聯網手機的第一，2019年華為將持續引領行業發展。

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關鍵字：華為,余承東

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