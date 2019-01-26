參與救援維冠大樓思樂冰女孩　威鯨救難協會理事長卸任了

▲恆春威鯨救難協會新卸任理事長交接， 新理事長楊國生（左）、卸任理事長韓嘉洲（右）。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台南維冠大樓倒塌救出「思樂冰女孩」屏東縣恆春威鯨救難協會理事長韓嘉洲卸任了，由楊國生接任，交接典禮邀請東港醫院榮譽院長蘇清泉及屏東縣林姓宗親會副理事長林育先，感謝安泰醫院10年來在救護救難專業訓練上對該協會的支援。

▲韓嘉洲（右）和蘇清泉和維冠大樓合影▼威鯨救難協會參加維守大樓倒塌救援

新卸會理事長交接於2019年1月22日舉行。10年來，安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同該醫院救護中心師資群，協助威鯨隊員習得專業救護能力，使得威鯨隊員具有初級救護技術員資格比例為全國救災救難團體之冠，讓隊員實際將救難與救護能力相結合，進而發展全國特有的急救不中斷的水域急救與運送相關技巧。

▲恆春威鯨救難協會新、卸任理事長交接典禮。

蘇清泉推動了威鯨訓練內部急救教育種子師資，由威鯨講師群將急救概念推廣到在地解說員、水域業者、學子、民眾等等，深耕社區，增加國境之南民間整體急救識能。並協助威鯨募得AED實機、急救包、AED訓練機、半身訓練安妮、全身訓練安妮等，加強急救與教育訓練能量，讓恆春水域每年因溺水失去的寶貴生命，已經從兩位數下降到零星個案。

期間，威鯨救難協會總幹事潘志榮、理事長韓嘉洲等救難隊員，參與台南維冠大樓倒塌救難任務，救出「思樂冰女孩」，讓隊員留下滿滿悸動。另支援花蓮大地震雲翠大樓搜救行動也發揮救護專業技術，至餘其他各大小救難行動，更是無法一一細數。

蘇清泉表示，安泰是屏東唯一重度級急救醫院，肩負醫院端急重症醫療照護重責大任，但更很願意投身社區關懷，投注相關軟硬體資源至到院前救護的教育訓練工作，與社區民眾站在一起，從提升民間救護能量開始，串連至醫院端的急重症醫療照護，維護偏鄉醫療品質與病人安全。讓威鯨救難協會隊員感同身受。