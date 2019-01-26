剝紅毛丹未細切「老人噎死」　照服員、剝皮者都起訴

紅▲陳姓女子剝毛丹 後未細切、羅姓照服員未阻止，兩人均疏於注意，分別被判刑。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓女子帶著紅毛丹探視住在屏東縣某私立老人長照安養中心的家人，剝皮後未細切即交給該中心內安養老人或讓他們自行取用，該安養中心羅姓女顧服務員見狀也未阻止，導致中心劉姓安養人食用子遭紅毛丹阻塞引發窒息，急救不治，屏東地院依業務過失死罪及過失致死罪將他們兩人分別判刑。

其中羅姓女照服員判處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。陳麗美犯過失致人於死罪，處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。



判決書說，羅姓女子是屏東縣某私立長照安養中心照顧服務員，負責照護於該中心安養老人，為從事照護業務之人。陳姓女子是該中心安養梁姓老人家屬。羅蜀梅與陳麗美均知悉不得隨意提供食物給於該中心安養老人食用。

羅姓女照服員亦明知該中心所收住高齡老人吞嚥能力較差，照顧服務員於該中心老人取用食物時需特別留意，勿讓老人食用較難吞嚥的食物，且當時客觀上並無不能注意情事。

羅、陳兩人竟均疏未注意於此，2017年8 月19日下午16時43分前，陳女攜帶紅毛丹數顆至該中心探視梁姓家人，剝除紅毛丹外皮後，未再將紅毛丹細切，即將整顆紅毛丹親交於該中心安養之老人食用，或置於桌上供老人自行拿取食用，羅在場看到上情，也未制止或未督促陳將紅毛丹收回。

適有曾罹陳舊性腦中風、高血壓、三叉神經痛而吞嚥能力較差79歲劉姓安養人吃了陳提供紅毛丹後，因呼吸道遭紅毛丹阻塞引發窒息，經送醫急救不治。案發後，羅、陳兩人和家屬達成和解，法官諭知緩刑。