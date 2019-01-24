　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

性侵狼燒死博士生「道歉」就2度逃死　家屬淚控：司法保護殺人犯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 孫國晃 。（圖／東森新聞）

▲孫國晃2度逃死，讓被害者無法接受。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

犯下性侵案被判刑確定的惡狼孫國晃，竟因不想坐牢就殘忍殺害張姓博士生，還將現場布置成畏罪自殺，手段相當兇殘，而他4度被判死刑，但高雄高分院更四審24日判他無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。此外，他二度逃死的理由曝光，法官認為他多次向家屬表達歉意，有教化可能。對此，被害者家屬也忍不住泣訴：司法保護殺人犯！

法官表示，孫國晃手法惡劣殘暴，被告對於被害家屬沒有實質賠償，但參酌他在損害賠償訴訟裡面，對於殺人的侵權行為沒有爭執，賠償金額也沒有爭執，因此不能認為他毫無悔意。另外，合議庭參酌他殺人動機、手段，審酌他曾在偵查中、更一、更二、更三審中皆有坦承犯行，都坦承有點火淋汽油之舉，燒死被害者的犯罪事實，且多次向被害者家屬致歉，懇求取得原諒，在監獄裡也有接受相關輔導教育、治療課程，也顯現他有在受教化的可能性，

對此，家屬也透過律師發表聲明，「殺人償命天經地義！我國司法擬保護殺人犯助逃死罪，没同理心！常為其發言及背書，曠年廢時再再傷害踐踏折磨被害人家屬，全民共鑒。」另外，律師也表示，「被告二次審理時，均不願接受台大醫院或凱旋醫院，確認有無教化可能性，足見被告很狡猾，被告不願接受鑑定的理由是，他認為這些心理醫師沒有專業性。但從被告在監所的教誨紀錄，仍認為被告再犯可能性極高，可見被告教化可能性很低，然高院卻仍願意給被告機會，這對被害家屬真的是無法接受。」

▲▼ 孫國晃案件 。（圖／記者宋德威攝）

▲法官認為，孫國晃有教化的可能。（圖／記者宋德威攝）

孫國晃於2006年在高雄林園犯下性侵案，被法院判刑8年6月，並未到案，2010年11月間，他引誘網友張姓博士生到汽車旅館後，趁機動手將其勒暈，再載到山區，引火燃燒汽車，並在一旁留下署名「孫國晃」的遺書，製造自焚假象，內容指稱自己因為性侵案被判刑，想不開而自殺，企圖冒用張姓博士生的身分「借屍還魂」。

一審、二審、更一審、更二審皆將孫男判處死刑，不過最高法院將全案第三度發回時，高雄高分院更三審卻出現逆轉；法官認為，孫男多次向家屬表達歉意，並願意賠償，不完全無悔意，顯有教化的可能，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身。此外，案經再上訴，高雄高分院更四審24日依舊判他無期徒刑，仍可上訴。

【被害者家屬聲明】

殺人償命天經地義！我國司法擬保護殺人犯助逃死罪，没同理心！常為其發言及背書，曠年廢時再再傷害踐踏折磨被害人家屬，全民共鑒。
被害人家屬 泣筆 1080124

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
首度在快遞檢出「非洲豬瘟」病毒　25日起不繳罰款禁止入境
「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成
骨癌正妹太美爆紅！網封「羽球女神」初戀臉讓人戀愛

關鍵字：性侵,孫國晃

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淋汽油焚屍博士生「借屍還魂」　性侵狼：「我一個月賠200」二度逃死

嗆前夫女友「小三做上癮」　離婚人妻臉書貼照罵：狐狸精...下場超慘

騎士遭撞飛「滑行5公尺」全身擦傷狂噴血　肇逃駕駛：我沒感覺

苗栗警破門逮6賣淫泰女　2個在「西勢美」也落網

國寶級葛瑪蘭族傳奇女巫師Ibay逝世　享年94歲

小薰比中指「最毒婦人心是妳」　阿西快閃意外讓鄭人碩和她同框

安置男童慘遭性侵1年「躲在角落哭泣」　台南再爆寄養家庭弊端

飆車害3命！屁孩盼向死者家屬道歉　否認妨害公眾往來安全

快訊／汐五高架「7車連環撞」　遊覽車乘客膝蓋疼痛送醫

醋男疑妻外遇砍頸動脈致死　女兒求情：他不懂如何對待所愛

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

苗栗警破門逮6賣淫泰女　2個在「西勢美」也落網

國寶級葛瑪蘭族傳奇女巫師Ibay逝世　享年94歲

小薰比中指「最毒婦人心是妳」　阿西快閃意外讓鄭人碩和她同框

安置男童慘遭性侵1年「躲在角落哭泣」　台南再爆寄養家庭弊端

飆車害3命！屁孩盼向死者家屬道歉　否認妨害公眾往來安全

快訊／汐五高架「7車連環撞」　遊覽車乘客膝蓋疼痛送醫

醋男疑妻外遇砍頸動脈致死　女兒求情：他不懂如何對待所愛

偷內衣被逮　噁男竟「黏上去」猥褻女店員：你讓我親一下

遊覽車墾丁輾過11歲單車男童手臂　「塞了300元」就肇逃

特例的歷史性一刻！　合法走蘇花改騎士超興奮

地表最強地方媽媽！12歲小學生橫跨460km嘿咻22歲犬系單親媽

苗栗警破門逮6賣淫泰女　2個在「西勢美」也落網

打掃阿嬤的廚房！油煙機集油盒見「極品黑亮龜苓膏」　她手一戳...網喊療癒

經濟部下週公布躉購電價　拉鋸中討論中最有可能落在5.3到5.5元之間

浪貓踩捕獸鋏腳壞死「只剩白骨」　看醫生忍痛從不伸爪

市聯醫「集體A流」病患爆死亡案例！51歲婦併發肺炎進加護不治

野生炎亞綸現身法國羅浮宮！　時尚照帥翻...霸氣登外媒

加國駐華大使挺孟晚舟：她有充分理由反對引渡美國

國寶級葛瑪蘭族傳奇女巫師Ibay逝世　享年94歲

綜藝魂遭斬斷！歐漢聲赤裸演出　頂樓淚崩「差點跳樓」　

社會熱門新聞

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工..

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤2..

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3..

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認..

飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路..

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮..

比特犬當街虐殺？流浪狗爆頭慘倒..

還沒開幕就先負評　她慘被起訴了

3歲女童遭噴槍奪命　檢方：死因..

慘！媒體試駕1038萬賓士超跑..

飼主放任比特咬死浪浪　可關2年..

捷運保全迴轉遭撞　機車解體噴1..

即／北投大火　宮廟人員急撤神像

更多熱門

相關新聞

撿屍女大生還反咬　營區主人開庭認了

女大生自助環島旅行到新竹縣知名的首嶺優號露營區過夜，卻遭營地主人謝男撿屍，事後謝男更惡劣的表示是對方主動求歡獻身還表示是因女大生不想繳300元營地費才誣陷他，檢方起訴移審新竹地院時，謝男才坦承犯案並與被害人和解，法官依乘機猥褻罪嫌判謝男徒刑10月，緩刑3年。

焚屍博士生「借屍還魂」　性侵狼再逃死刑

美麥當勞經理性侵打工妹　冷藏庫硬來

女植物人產子案　兇手抓到了！

性侵前女友強拍裸照　渣男嗆：敢插手轟了他

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

夫炫高二時的女友超正！婆婆吐槽她一聽不對

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面