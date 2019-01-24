性侵狼燒死博士生「道歉」就2度逃死　家屬淚控：司法保護殺人犯

▲孫國晃2度逃死，讓被害者無法接受。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

犯下性侵案被判刑確定的惡狼孫國晃，竟因不想坐牢就殘忍殺害張姓博士生，還將現場布置成畏罪自殺，手段相當兇殘，而他4度被判死刑，但高雄高分院更四審24日判他無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。此外，他二度逃死的理由曝光，法官認為他多次向家屬表達歉意，有教化可能。對此，被害者家屬也忍不住泣訴：司法保護殺人犯！

法官表示，孫國晃手法惡劣殘暴，被告對於被害家屬沒有實質賠償，但參酌他在損害賠償訴訟裡面，對於殺人的侵權行為沒有爭執，賠償金額也沒有爭執，因此不能認為他毫無悔意。另外，合議庭參酌他殺人動機、手段，審酌他曾在偵查中、更一、更二、更三審中皆有坦承犯行，都坦承有點火淋汽油之舉，燒死被害者的犯罪事實，且多次向被害者家屬致歉，懇求取得原諒，在監獄裡也有接受相關輔導教育、治療課程，也顯現他有在受教化的可能性，

對此，家屬也透過律師發表聲明，「殺人償命天經地義！我國司法擬保護殺人犯助逃死罪，没同理心！常為其發言及背書，曠年廢時再再傷害踐踏折磨被害人家屬，全民共鑒。」另外，律師也表示，「被告二次審理時，均不願接受台大醫院或凱旋醫院，確認有無教化可能性，足見被告很狡猾，被告不願接受鑑定的理由是，他認為這些心理醫師沒有專業性。但從被告在監所的教誨紀錄，仍認為被告再犯可能性極高，可見被告教化可能性很低，然高院卻仍願意給被告機會，這對被害家屬真的是無法接受。」

▲法官認為，孫國晃有教化的可能。（圖／記者宋德威攝）

孫國晃於2006年在高雄林園犯下性侵案，被法院判刑8年6月，並未到案，2010年11月間，他引誘網友張姓博士生到汽車旅館後，趁機動手將其勒暈，再載到山區，引火燃燒汽車，並在一旁留下署名「孫國晃」的遺書，製造自焚假象，內容指稱自己因為性侵案被判刑，想不開而自殺，企圖冒用張姓博士生的身分「借屍還魂」。

一審、二審、更一審、更二審皆將孫男判處死刑，不過最高法院將全案第三度發回時，高雄高分院更三審卻出現逆轉；法官認為，孫男多次向家屬表達歉意，並願意賠償，不完全無悔意，顯有教化的可能，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身。此外，案經再上訴，高雄高分院更四審24日依舊判他無期徒刑，仍可上訴。

【被害者家屬聲明】



殺人償命天經地義！我國司法擬保護殺人犯助逃死罪，没同理心！常為其發言及背書，曠年廢時再再傷害踐踏折磨被害人家屬，全民共鑒。

被害人家屬 泣筆 1080124