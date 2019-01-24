撿屍女大生反咬「她主動求歡」　營區主人開庭認了

記者陳凱力／新竹報導

女大生自助環島旅行到新竹縣知名的首嶺優號露營區過夜，營地主人謝男見她單身一人，趁機對女大生灌酒，待她不勝酒力時再假借扶她回房名義撿屍，事後謝男更惡劣的表示是對方主動求歡獻身，用上衣把他的頭罩在她的雙乳間磨蹭，還表示是因女大生不想繳300元營地費才誣陷他；但謝男不知女大生早就保存受侵犯的相關證據，鑑驗出胸部留有謝男唾液，檢方起訴移審新竹地院時，謝男才坦承犯案並與被害人和解，法官依乘機猥褻罪嫌判謝男徒刑10月，緩刑3年。

▲首嶺優號露營區環境優美，是許多露友推薦的熱門露點。（圖／翻攝首嶺優號網站，下同）

▲謝男至警職退休後任職首嶺優號露營區負責人。

檢警調查，謝男2013年警職退休，為新竹縣尖石鄉首嶺優號露營區負責人，5月在營區遇到單獨一人環島旅行而投訴在露營區的大學生，女大生設帳完後應謝男邀約，在營區旁屋內一同用餐，謝男叫姪子帶來下酒菜同桌助興，女大生同時也找來在營地認識的露友作陪。

4人把酒言歡到了晚上9點多，女大生覺得自己有幾分醉意，向大家表示要先回帳篷休息，她先在廁所嘔吐後，謝男主動幫忙她回帳，謝男進帳後，趁女大生酒醉神智不清之際，先對她掀衣吮吸乳房，接著企圖強脫褲子，女大生驚嚇酒醒，嚴詞喝斥，謝才離開帳篷。

▲案發後３天，有網友在首嶺優號臉書粉專留言「害人之心不可有，防人之心不可無」。

女大生被謝男的舉動噁心到，於是保留證據提告，警方一接獲報後，就從被害人胸部採樣，驗出謝男唾液DNA，謝男不知證據已被保留，矢口否認，表示只扶女大生回帳篷，否認猥褻，更辯稱是女大生為了不想繳營地費用300元才亂講的。直到證據拿出來，謝男仍在喊冤，改口是女大生自己主動撲過來，用上衣罩他的頭以乳房磨蹭臉部，他甚至還拒絕對方的求歡。

▲網友在首領嶺優號臉書粉專留言「如果身為營主都不能保障遊客的安全...誰還敢去」。

檢警追查，女大生案發後即傳LINE告知友人「昨晚發生不好的事」，友人予安慰，還錄下謝男對她表達歉意，主動表示「不收300元清潔費用」的畫面。謝男一口否認，直到日前在新竹地院審理時才坦承犯行並與被害人和解，新竹地院法官依乘機猥褻罪嫌判謝男徒刑10月，緩刑3年。