貝佐斯與情婦「牽手燦笑」出沒加州　一起登山、做spa！

▲ 貝佐斯與蘿拉.桑切斯婚內出軌。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)今年月初宣布與妻子決定離婚,隨後就被爆出與49歲的福斯新聞前女主播蘿拉.桑切斯(Lauren Sanchez)婚內出軌。《每日郵報》近日取得貝佐斯和桑切斯手牽手出沒加州馬里布(Malibu) 的照片,時間點在去年10月30日,也就是離婚消息傳出的兩個多月前。

Talk about PDA! Jeff Bezos and Lauren Sanchez seen cuddling in front of restaurant after a date and canoodling on the front porch of her Santa Monica home MONTHS before the Amazon billionaire announced his divorce pic.twitter.com/5XmTXY8dFU