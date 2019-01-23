尾牙日必吃刈包！她稱「台中以南幾乎沒見過」　網曝「訂單接到手軟」傳統

▲ 刈包塞滿控肉、花生粉和酸菜，其實對商家來說有很大的寓意 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台灣地方傳統習俗百百種，有位女網友在臉書上表示，自己北上工作後才發現北部有「尾牙吃刈包」的習俗，讓身為南部人的她相當訝異。對此也有許多網友表示只聽過「尾牙對到雞頭會被炒魷魚」的傳聞，還有人理解成「是老闆要你包一包回家的意思？」隨著大家的討論，「尾牙吃刈包」的真正寓意也跟著曝光。

一位女網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，以前在北部工作，租屋處附近有家包子店，到了尾牙當天，桌上都會擺滿了一包包夾了控肉的「刈包」。她表示，事後詢問老闆才知道「吃刈包」是尾牙的習俗，不過從小在南部長大的她從來卻沒有聽過，這個南北差異讓她相當驚嘆。

許多中南部網友們也表示從不知道有這項習俗，「吃過中部尾牙兩次，都沒吃到刈包」、「台中以南就幾乎沒見過」、「尾牙吃刈包是北部人的傳統，住北部應該都很習慣」。還有一名曾在刈包店工作的網友說，店裡平日都有外送訂單，但到了尾牙這天訂單卻突然暴增，「當天還搞不清楚，怎麼會突然這麼多家叫外送，忙到都沒時間吃飯了。」

▲許多業者推出創意刈包。（圖／記者陳建竹攝）

事實上台灣有著「作迓」的習俗，商家每逢農曆初二、十六都要拜土地公，第一個「迓」是農曆二月初二，稱作「頭迓」，最後一個則是農曆十二月十六，就稱作「尾迓」或是「尾牙」。

商家除了會準備牲禮、金紙祭拜土地公祈福，還會準備「刈包」感謝員工一年以來的辛勞，其中刈包形狀更是富含「發財」寓意。刈包半圓的外皮長得像錢包，裡面塞滿控肉、香菜和花生粉等配料，象徵著「飽滿的錢包」、「來年發大財」。

另外，也有種說法認為刈包外型像「老虎嘴」，夾著控肉就像「虎咬豬」一般，代表吃掉去年不好的厄運，祈求未來一年順順利利；還有一說是取諧音，認為「虎咬豬」和「福咬住」的讀音相近，有把福氣留住之意。

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