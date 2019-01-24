醋男疑妻外遇砍頸動脈致死　女兒求情：他不懂如何對待所愛

▲疑妻外遇持刀砍斷頸動脈慘死，女兒庭上為爸爸求情。（圖／東森新聞）

地方中心／彰化報導

43歲巫姓男子2018年5月因懷疑王姓妻子出軌，持刀砍殺對方左頸動脈，造成妻子全身是血，傷重不治。巫男被依殺人罪嫌起訴，巫男女兒在庭上為父親求情，稱他個性衝動，不知道如何對待所愛，才會發生憾事。如今她沒了母親，內心承受極大痛苦與折磨，因此殷切期盼父親能早日出獄，以彌補她失去母親之痛。法院審理後認為，巫男坦承不諱，且心中充滿懊悔與自責，考量若判其死刑，女兒將成孤兒，也期望他改過自新，因此判其有期徒刑13年。

判決書指出，夫妻2人在事發前一天，曾因巫男懷疑妻子與別的男人外出而爭吵，不料隔日上午2人再度發生爭吵，巫男竟一氣之下持柴刀砍向妻子，也砍向自己。妻子同事發現她當天未到班，且連絡不上人於是報警，家人被通知回家開門發現兩人倒臥血泊，妻子送醫不治。

巫男女兒向法官表示，父親常告訴她，母親長得漂亮，想法年輕，穿著也年輕化，所以擔心母親會被其他男生喜歡上，因此容易感到自卑，且很會吃醋。巫的女兒說，父親對母親真的很照顧，只是學歷不佳，早出社會且個性衝動，不知如何對待所愛，才會發生此事。

▲疑妻外遇持刀砍斷頸動脈慘死，女兒庭上為爸爸求情。。（圖／東森新聞）

然而，巫男妻子的家屬對於巫男犯行難以諒解，因此請求法官判處死刑或重刑。對此，巫的女兒則向法官表明，自己仍希望被告能在餘生為殺害母親之犯行自新贖罪，且她已失去母親，父親又遭押，自己在孤身面對眾人的關心時，內心承受極大痛苦與無助，因此殷切期盼被告早日出獄，彌補她失去母親之痛並陪伴她成長。

法官審理後認為，巫男平時在工作上態度負責，獲得老闆肯定，對家人亦時常流露呵護之情，案發後痛苦自責頻頻拭淚，考量死者生前鍾愛女兒，若其在世亦應不忍見女兒心傷受苦，所以期許巫男未來仍能改過自新、彌補罪愆，因此判其13年有期徒刑。全案可上訴。

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