雲端最前線／鄭麗君挨巴掌　暴力vs.粗暴去蔣

新聞節目中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員餐敘，孰料，當她逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒、彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇時，竟遭到因不滿「去蔣化」的資深藝人鄭惠中狠賞一巴掌！讓整場活動氣氛瞬間變調。《雲端最前線》23日邀請資深藝人鄭惠中、台北市議員應曉薇、政治評論員毛嘉慶、資深媒體人陳揮文、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討「去蔣化」等相關議題。

華視22日舉行春節餐會，宴請國內資深藝人。文化部長鄭麗君到場，依慣例逐桌向藝人寒喧敬酒時，突遭鄭惠中甩一巴掌，她雖表情驚訝但仍保持風度

。隨後，她在臉書發文呼籲，「個人受辱事小，民主不容傷害」，自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，她期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見；台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

▲鄭惠中呼文化部長鄭麗君巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，鄭惠中22日受訪時坦承，自己不是臨時起意，但也不該因情緒衝動就出手打人，這是個人行為與基金會無關。但她強調，「唯有對鄭部長及執政黨的去蔣化，本人至今仍深感憤怒與不滿，我願意爲我的行為道歉，但是我不願意爲去蔣化一事道歉。」並否認有說過，「打一巴掌算便宜她」等言論。

針對打人事件，鄭惠中23日上午赴文化部要向鄭麗君道歉，不過鄭麗君因另有公務未現身，文化部另派代表出面接受道歉。



鄭惠中說，她其實知道鄭麗君不在，所以下次會再來。文化部的代表則回應，會將鄭惠中今天所說的內容，向部長轉達。《雲端最前線》23日邀請資深藝人鄭惠中、台北市議員應曉薇、政治評論員毛嘉慶、資深媒體人陳揮文、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討「去蔣化」等相關議題

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。