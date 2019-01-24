閃過股匯雙殺夾擊　元大人壽逆勢轉虧為盈獲利近3億

▲元大人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

元大人壽今天（24日）公布去年度自結餘，稅後淨利2.77億元，是自2014年加入元大金控後於5年內轉虧為盈的成績，主要是因為得當的匯兌避險規畫與投資策略。

元大人壽表示，2017年底考量未來兩年匯兌風險與避險成本勢必衝擊獲利，遂主動向保險局申請增提外匯價格變動準備金3億元，而外匯價格變動準備金餘額占總資產比率較壽險同業高出許多，提高承擔匯兌風險能力，也增加外匯避險操作的彈性，因此受到匯損的衝擊較小。

投資操作方面，目光著眼於提升長期穩定的經常性收益，配置在國內債的比重較高達30%，遠高於壽險同業平均的12.75%，成為收益穩定的重要來源，且不會為了美化短期獲利而出售優質債券資產。

而在國內股票配置比重僅4.1%，低於壽險同業平均的6.84%，投資收益的波動較低。

由於資產配置、投資策略與匯兌避險操作下，才能在匯損暴增、股災侵襲的不利環境下逆勢獲利，未在這次股、匯雙殺夾擊下受傷，反而呈現正報酬的原因。

同時在衡量保險業財務穩健與承擔風險能力的重要指標資本適足率（RBC）上，元大人壽超過350%，比起大型壽險同業的270%至330%還來得高出許多。