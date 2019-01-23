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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

買儲蓄險高保費　保戶怨死亡理賠金「遠低於」實繳款

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▲▼存款、儲蓄、銀行示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲保險的核心價值為提供保障轉移生活風險，非屬於銀行定存及儲蓄的金融商品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

保戶聽信業務員推銷外幣增額型壽險可以當儲蓄幫助資產增值，還可在幾年後解約賺取差額利益，便幫父親買了一張，豈料突過世卻只能理賠身故保險金，非業務員所說的可領回累積實繳保險費。

保戶表示，招攬當時業務員以建議書說明用螢光筆劃註，告知保單成立就有險保障，享高保額優惠並在數年後會增值成長。當時因為不想領身故保險金，所以有告知希望能於一段時間後領回解約金。

後因被保險人突然身故，業務員便幫保戶辦理保單及外幣帳戶理賠，還告知會直接入帳，可是理賠金額與招攬時所說的金額相差50萬元甚大，遂去電問保險公司客服，客服說的金額與業務員說的金額不同，更讓保戶相信業務員搞錯。

保戶強調，業務員當時行銷保單時根本未提及此商品實際僅有儲蓄保險3％保障，亦未曾提及和解釋身故保險金的數字，亦未在建議書上註明壽險保障額度多寡，從未說明「身故/完全殘廢保障」意義。

當時業務員解說是可以三擇一，在建議書上劃螢光筆部分的「累積實繳保險」、「當年度保險金額」、「年度末解約金」三項中取最高的金額理賠，根本不知道當被保險人過世時，只能理賠身故金。

人壽公司則回覆說，而業務員雖有提供商品DM及建議書，且該建議書之繕寫文字，都是在說明契約的增額特色，並非允諾投保後幾年內死亡均可領取，是保戶誤解業務員的舉例說明。而客服是看錯保單條款說明錯誤，也已由主管向保戶道歉。

保單條款有約定當被保險人於契約有效且於繳費期間內身故者，契約效力即行終止，並會依「標準保險費費率計算的年繳保險費總和之1.03倍」、「身故時的保單當年度末的保單價值準備金」二項中取最大值給付「身故保險金」，並無違約。

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關鍵字：儲蓄險,外幣,增額型,壽險,高保費,低保障,保戶,死亡,理賠,實繳保險費,業務員

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