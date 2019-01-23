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Dyson總公司「離開英國」去新加坡　亞洲市場占營收70%是主因

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▲DYSON耗資130億元的中心開幕。（圖／DYSON提供）

▲DYSON宣布將總部從英國搬去新加坡，以因應日漸重要的亞洲市場。（圖／DYSON提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國知名家電品牌Dyson（戴森），在台灣時間1／23凌晨發表年度財報，利潤首次突破10億英鎊，合計約40億元台幣，全球營業額成長28%，其中絕大部分成長動能都是來自亞洲市場，品牌創辦人James Dyson表示，他將把公司總部和稅務註冊地，從英國遷至新加坡，據悉是因營收70%都來自亞洲。

因創辦人James Dyson是工程師的緣故，其品牌基因便是非常著重研發，2017年位於新加坡的亞洲科技研發中心落成，豪花130億元台幣，便是從Supersonic產品的成功，看到亞洲未來的研發人才創作的可能性，與新興市場的潛力。而位於英國倫敦近郊的研發中心與工廠仍會保留。

如今Dyson宣布連總部都搬來，可見急於生根與經營這塊未來市場，而該品牌在馬來西亞早設有製造工廠，預計將來因應公司總部的入駐，會擴大現有科技中心的規模，而日後亞洲市場的消費者也可期待，Dyson會推出更針對「亞洲消費者」使用的新商品。

財報中指出，2018年Dyson獲利突破10億英鎊，主要歸功於6大產品，包括2018年10月在全球發佈的Airwrap、Supersonic吹風機、Cyclone V10無線吸塵器、與水龍頭結合的Airblade乾手機，以及台灣未上市的Dyson 360 Heurist智慧掃地機器人，還有另條生產線的Lightcycle檯燈，其第二代預計在2019年春節於台灣上市。

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關鍵字：Dyson,財報,獲利,搬家,英國,新加坡,亞洲市場

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