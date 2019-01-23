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三商美邦居壽險第七　投資型保費成長66％降低國外部位避險

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▲▼三商美邦人壽。（圖／資料照）

▲三商美邦人壽。（圖／資料照）

記者李蕙璇／台北報導

三商美邦人壽今天（23日）公布107年財報自結數，新契約保費收入達366億元，總保費收入為1,567億元維持穩定成長，總資產達1.14兆元，全年稅後虧損3.1億元，為第七大壽險公司。

三商美邦發言人、財務長副總陳宏昇表示，自106年起積極推廣投資型商品銷售卓有成效，107年整體投資型商品新契約保費收入來到234億元，較106年大幅成長66％。

107年新契約保費收入達366億元，較106年成長14％。總保費收入為1,567億元亦維持穩定成長，總資產達1.14兆元，為第七大壽險公司。

▼三商美邦人壽資深副總暨財務長陳宏昇。（圖／記者李蕙璇攝）
▲▼三商美邦人壽資深副總暨財務長陳宏昇。（圖／記者李蕙璇攝）

經常性收益（利息、股息及租金）部分，較去年同期成長約14%，然而受到台美利差擴大使得避險成本持續攀高，再加上美中貿易摩擦，導致第四季全球股市震盪向下，股權資產投資收益減少的影響，107年全年稅後虧損3.1億元。

有鑑美中貿易情勢持續動盪與避險成本居高不下，今年將更加嚴格控管權益類資產投資與適度降低國外投資部位，並且隨著台幣匯率波動，適時調整避險比例。

新契約商品銷售方面，則會持續增加投資型商品及美元保單銷售，以期穩定手續費收入、減輕避險成本壓力。

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關鍵字：三商美邦,壽險,投資型,保費,避險

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