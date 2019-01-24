先天沒子宮！她用「媽媽的」懷孕產子　成大陸首例「添宮寶寶」

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

大陸一名22歲女子在4年前，被檢查出「先天性無子宮」，也因此無法擁有跟一般人一樣的生育能力；但在得知可以透過移植子宮來懷孕後，女子的媽媽為了不讓女兒留有遺憾，決定將自己的子宮捐出。該名女子利用媽媽的子宮在2018年成功懷孕，並在日前成功誕下一名寶寶，成為大陸第一例，也是全球第14例在移植子宮內懷孕出生的寶寶。

綜合外媒報導，化名楊華的22歲大陸女子出生時就沒有子宮跟陰道，並在4年前被醫生確診為「先天性無子宮」，於是她決定接受醫生建議，通過移植子宮的方法懷孕生小孩，而捐贈子宮的人就是她的媽媽。

西京醫院的醫療團隊在2015年8月時，先是幫楊華進行取卵手術，利用輔助生殖技術形成14枚胚胎並凍存；3個月後，將楊華母親的子宮移植進入楊華體內，於2018年時將冷凍胚胎放入移植後的子宮內，歷經5次嘗試終於懷孕成功。

報導中指出，楊華在1月20日時進行1小時6分鐘的剖腹產手術後，生出一名體重2公斤的健康的寶寶，而她更計畫與老公生第二個小孩。據悉，這是大陸首例在移植子宮內出生的寶寶，同時也是繼沙烏地阿拉伯、土耳其、瑞典和美國之後，全球第14例成功的例子。

醫生表示，這個嬰兒的出生為大陸100萬名女性帶來了新希望，這些女性因為生殖器官功能紊亂而患有不孕症。西京醫院也說，由於子宮位於人體盆腔的深處，血管很纖細，手術中進行血管切取、縫合的難度相當大，以及術後有可能會出現的強烈排斥反應，到現在仍是醫學界的一大難題之一。