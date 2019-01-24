SAS特戰教官曝光！「藍波式」掃蕩恐怖份子　休假中秒衝現場

▲休假中的SAS特勤教官，得知恐攻隨即趕赴現場。圖經特殊處理。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

肯亞首都奈洛比一處企業園區15日發生大規模恐怖攻擊，索馬利亞青年軍武裝份子闖入一處飯店與軍警對峙，事件共造成21人不幸死亡。事發當天，一名在肯亞代當地訓特種部隊的英國空降特勤團（SAS）教官聽聞恐攻，立刻趕到現場投入行動，更親自深入險境救出無辜民眾，被媒體封為「最接近超人的英雄」。

綜合英國媒體報導，從當天的新聞照片中不難發現這位英雄的身影，只見他身穿藍色牛仔褲和暗紫色上衣，套上一件戰術防彈背心，手中端著加裝消音器的加拿大柯爾特C8卡賓槍（Colt Canada C8），腰間還有一把戰術匕首和一把手槍，頭上則帶著深色面罩，英勇地在現場衝鋒陷陣。

消息人士向《太陽報》說，這名匿名的30多歲男子是SAS資深成員，過去也曾在傘兵團服役，參與過在伊拉克、阿富汗和敘利亞的反恐戰事，戰功彪炳且獲頒無數獎章。消息人士形容，這名特勤菁英是「硬漢中的硬漢」，被同袍稱為「最接近超人的男人」。

▼現場拍到該SAS教官多次衝鋒陷陣，救出被困民眾。圖經特殊處理。（圖／路透）



消息指出，他從前線退下後轉任特戰教官，駐於肯亞協助訓練當地特種部隊；SAS退役老兵、知名作家萊恩（Chris Ryan）向《鏡報》（表示，恐攻發生當天這名教官正在休假，但他的車上已經準備好了一套裝備，因此當他聽聞恐怖攻擊時，他立刻回去整裝，並驅車趕到現場。

這名教官趕到現場後，不但協助組織整個攻堅行動，並指揮警察和軍隊展開救援，甚至親自帶隊進入飯店內拯救人質；雖然仍造成21人死亡的慘劇，但也因為該教官的英勇無私，救出許多數十位無辜民眾。

《每日郵報》引述一名英軍內部消息人士說法，軍方為表揚這名SAS成員的勇氣，決定於近期頒給他「喬治十字勳章」（George Cross）。喬治十字勳章是英國榮譽制度中第二高級別的獎章，僅次於維多利亞十字勳章（Victoria Cross）。此外，消息人士透露，由於這名教官的面貌已經在社群媒體上曝光，為了他的人身安全考量，軍方決定將他調離肯亞。英國國防部拒絕對此事發表任何評論。

《每日郵報》報導稱，由於這名SAS教官穿著美式戰術裝備，因此最初被誤認為是美軍海豹突擊（US Navy SEALs）隊員。另有消息人士稱，當天確實有其他美軍海豹突擊隊的成員在場，與SAS並肩作戰。媒體向美軍官員求證，得到的答覆是不承認也不否認，也拒絕透露當地海豹部隊人數。

另據《商業內幕》（Business Insider）報導，美軍非洲司令部（USAFRICOM）的3名發言人，均不否認海豹隊員參與攻堅的可能性；其中1名發言人證實，美軍就各種戰術與紀律方面協助訓練「肯亞友軍」，但拒絕對訓練的性質和地點發表任何評論。根據美軍非洲司令部網站，「美國向肯亞安全部隊提供裝備及培訓，民用與軍用皆有。」美國五角大廈則說，他們給予某些非洲國家「建議與協助」，以打擊恐怖主義暴亂，其餘細節均避而不談。

此次恐怖攻擊行動發生於奈洛比高檔的河濱大道14（14 Riverside Drive）企業園區，恐怖份子引爆自殺炸彈，並闖入飯店大開殺戒，躲藏在建築內與軍警駁火，直到10多小時後才被掃蕩完畢。索馬利亞伊斯蘭團體青年黨（Al-Shabaab）宣稱犯下此案。

▼肯亞一處高檔企業園區15日發生恐攻，造成21人死亡，多人受傷。（圖／達志影像／美聯社）