二胎政策救不回生育率　陸統計局：人口發展重大轉折期

▲大陸2015年一胎化政策鬆綁，未來全面實施「二胎政策」。（圖／翻攝自網路）

記者陳政錄／綜合報導

即使大陸已經開放「全面兩孩」政策，但去年生育率表現已重回下滑趨勢，人口發展也逐漸從量往質方面轉型，面對2018年出生人口較上年減少200萬人，大陸國家統計局今天刊文強調，勞動力資源人然豐富，但坦言當前正處於人口發展的「重大轉折期」。

根據統計局21日公布數據，2018年底大陸總人口數為13億9538萬人，比2017年底淨增530萬人，但全年出生人口1523萬人，比2017年減少200萬人，使得人口自然增長率3.81%，較上年下降千分之1.51點。

▲中國街頭老人與小孩 。（圖／CFP）

因此針對近期傳出人口可能在2027年面臨「負成長」，以及人口紅利消失、高齡化社會加劇的議題，大陸國家統計局今天刊出人口和就業統計司司長李希如的署名文章，對外界做出回應。

文章指出，出生人口減少，主要是因一、育齡婦女持續減少。 二、生育水平比上年略有下降所致。其中，全面兩孩政策在2016、2017年集中釋放後，2018年效應弱化。但統計局強調，目前人口總量仍然處於相對平穩的增長期，並強調二孩政策有利於改善人口年齡結構，促進均衡發展。

不過文章也坦言，目前人口發展面臨重大轉折期，包括自2012年起，大陸勞動年齡人口的數量和比重連續7年出現雙降，7年減少了2600餘萬人。

▲大陸國家統計局認為，生育政策有助於改善人口結構。（圖／翻攝自中新網）

李希如表示，受勞動年齡人口持續減少的影響，勞動力供給總量下降，2018年末全國就業人員總量也首次出現下降，預計今後幾年還將繼續下降。同時，老年人口比重的上升加重了勞動年齡人口負擔，給經濟發展和社會保障帶來挑戰

但李希如也在文章中強調，大陸「勞動力資源仍然豐富」，他說，勞動年齡人口總量仍近9億人，就業人口總量仍達7.8億人。

文章提到，面對人口發展的重大轉折，中央將透過科學制定應對措施，實施人口均衡發展、積極應對人口老齡化和老齡社會等一系列國家戰略，優化和提升勞動年齡人口的結構和素質，促進人口和社會經濟持續協調健康發展。