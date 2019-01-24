單親辣媽掐死兒女！「塞行李箱」丟倉庫焚燒　警消嚇見焦屍剩一條腿

▲俄羅斯一名辣媽親手殺害兒女後焚屍。（圖／翻攝自鏡報）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名27歲單親辣媽聲稱因為家境貧窮，沒有錢撫養子女，親手掐死4歲女兒和2歲兒子，接著再把兒女的屍體全部燒掉，擔心事件爆發之餘，她還把已經燒焦的屍體帶回家中。事件曝光後，警消還調查，焦屍只剩下1條腿，而且死亡的姿勢相當不自然。警方正在調查所有的案情。

綜合外電報導，這名單親辣媽卡里莫娃（Elena Karimova）在Instagram上擁有2萬7000多人追蹤。她先在加油站的便利商店購買了巧克力棒與打火機燃料，接著在她租的車子後座親手掐死了她的4歲女兒以及2歲兒子，接著，她把兒女的遺體運到叢林裡燒屍，擔心濃煙冒出引起注意，事後還用水熄滅正在燃燒的屍體。

卡里莫娃把焦屍放回車內，開往回家，翌日再把兒女的殘骸丟到附近的廢棄倉庫內，放火把剩下的焦屍與倉庫一起燒毀，故意佯裝成是意外事件。警消趕到現場滅火後，發現嚴重燒傷的屍體，初步以為是一條狗，但走近一看竟然是兩個孩子的身體，姿勢非常不自然，很像曾被塞進手提箱，「其中一具焦屍只剩下一條腿，無法確定屍體的性別。」

警方盤查，卡里莫娃坦承與丈夫離婚後，家裡經濟狀況不好，無法養育孩子因此親手殺害他們，「我不知道該如何解決這個問題，我很抱歉。我和丈夫離婚後，養小孩這件事就變得非常困難。」不過她雖然稱有財務問題，每個月還願意花費470英鎊（約新台幣1萬8900元）租車和出國旅行，隨後又否認自己殺人。她正被控謀殺罪嫌扣查中。