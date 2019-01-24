被父母催婚！她P圖「劉昊然」為男友　結局竟神展開...

▲ 女網友花了一個月把自己和演員劉昊然P在一起。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

只要到了適婚年齡，父母就會在耳邊碎碎念催婚。一名女網友近日也遭受同樣情況，於是她花了一個月的時間P一組自己與演員劉昊然的合照，沒想到照片傳給父母後，卻意外展開超爆笑結局。

綜合陸媒報導，這名女網友自畢業後常常被媽媽逼婚，如今已工作2年的她決定主動出擊。某天她先假裝開心地說「媽我跟你說件大事！你看」，便將自己與劉昊然的10多張「合照」傳到聊天室與媽媽分享。

沒想到媽媽在得知女兒交了「男友」後，反而略微錯愕地說「你怎麼沒跟媽媽說有人喜歡你了」、「你小時候隔壁弟弟給你糖你都先和媽媽說的，你這樣媽媽有點難過，你都和他在一起了」、「女兒大了，媽媽不是心裡第一位了」，讓女網友憋笑向媽媽撒嬌表示「媽媽我還是最愛你的」。

▼ 女網友與媽媽的爆笑對話。



女網友的爸爸反應更誇張，在得知女兒交「男友」後，隔天竟感嘆地向好友表示，「昨晚我夢見女兒出嫁，哭得唏哩挖拉的」、「不瞞你說，我現在已經開始練習女兒出嫁時的演講，完全不敢想，女兒出嫁了會怎麼辦」，女網友在得知這件事後心生愧疚，決定向父母坦白實情。

▼ 女網友爸爸也在網路上抒發自已對女兒的不捨之情。

只是當她坦白後，沒想到父母的反應卻意外淡定，甚至回應說「繼續相親吧」，爸爸也說「相親吧」，讓她相當無奈地說，「過年相親，喝，只怕是我不會去」，沒想到花了一個月的時間P圖卻終究逃不過父母的魔掌。

網友將父母爆笑反應po上網後，立刻吸引許多網友留言，「妹子還挺會p圖的」、「這波操作不錯不錯」、「這妹子長的可以，大叔我34歲來我收了你吧！大叔我年薪200萬左右」、「家裡白菜被默默拱了”這句話挺有深意的」。