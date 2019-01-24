隨便吃一下！大嬸生8菜1湯…他驚呆「我們才2人」　南部人秒懂：這日常啊

▲大嬸啊！煮這麼多吃不完啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多台灣人都很好客，尤其是對親朋好友更是熱情。一名男網友日前拜訪南部親戚家，大嬸便開伙說「隨便吃一下」，結果讓原PO看傻「我們只有兩位而已……」直呼大嬸真的太熱情了。看到照片後，其他人紛紛留言「南部人的日常」、「真的只是家常便飯啦」、「南部的隨便煮都像辦桌」、「應該是20位吧？」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼文，他日前拜訪南部朋友親戚家，大嬸看到他就說隨便吃一下、不多，接著就馬上進廚房開伙。但過了一下，原PO馬上看傻眼「看這桌後……大嬸我們只有2位而已……太熱情了吧～～～」

只見圓形的大餐桌上已經擺滿八菜一湯，菜色有煎香腸、滷蛋、鮮蝦等等，看起來根本和辦桌差不多了。看到貼文後，許多人紛紛笑說，這就是南部人的日常，「很正常啊！都會說是家常便飯」、「南部都這樣……而且超好吃」、「南部的隨便煮都像辦桌」、「南部人都這樣，都告訴你沒什麼菜，結果一看都可以吃三天三夜，而且菜色還媲美餐廳」。

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▲隨便煮？這確定不是要辦桌了嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

也有南部網友說，每次回家看滿漢全席都已經習以為常了，「清冰箱的機會，哈哈，我外婆家的冰箱，開門都有隨時土石流的可能」、「外婆家平日也都吃這樣，而且還用臉盆裝」；還有人說，看這桌的菜色，應該是還沒上完「後面還有八道菜還沒上」、「這樣算剛好唷～但可能還會有菜還沒上桌是真的」、「哈哈～一定還有盤西瓜」。

有網友則是好奇「2位加大嬸為什麼九個碗」，原PO則笑說「樓下揪樓下，外面也叫某某回來了，人就聚過來了」、「只要某人回來，鄰居們都一定湊過來」。

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