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陳明通南下高雄提議協同作戰　韓國瑜：有三件事一定要做

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▲▼陸委會主委陳明通下午到高雄市府拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼陸委會主委陳明通23日到高雄市府拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

陸委會主委陳明通23日下午南下，與中國國民黨籍高雄市長韓國瑜會面，雙方針對兩岸事務進行公開談話，韓國瑜說，「歡迎陳明通，現場氣氛有點嚴肅，會聆聽中央指示，但不要給高雄緊箍咒」。陳明通會後受訪時表示，「與韓國瑜，我們充分彼此了解，也得到了一個站落的偕同」。針對陳明通提出要一起「協同作戰」，韓國瑜回應，「我當市長只有一定要做，「賺錢、賺錢、賺錢」，希望陸委會跟各級長官充分協助我們。

陳明通表示，兩岸交流議題中央跟地方不是一條平行線，守護這張中華民國身分證，但經濟也要起來。他也強調，自從習五條後台灣幾乎面臨「兵臨城下」情況，希望尋求韓國瑜的「戰略支持」。陳明通說，來高雄是來談一個戰略問題，「韓市長是個中的高手，韓市長選前選後表示經濟100分，政治0分，而這就是戰略問題，他曾看韓國瑜的論文，內容有不少金句，包括中共統戰靈活多變及中華民國艱苦求生存。因為如此，今天來談戰略性的問題」。

陳明通表示，選舉輸贏在所難免，但台灣會存在且更強大，選舉的機制會創造更美好的未來。兩岸之間，台灣主權是零和遊戲；但經貿議題則非零和遊戲，創造雙贏的局面，並非平行線，事實上就北京而言，經貿要服膺主權，習近平提出習五條，台灣方案已經放在習近平桌上，等待民主協商，要台灣人民接受，但台灣人民不接受。陳明通指出，藍綠距離不應大於藍紅、綠紅距離之間，他與韓拿的都是拿中華民國身分證，希望尋求戰略支持。

▲▼陸委會主委陳明通下午到高雄市府拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝，下同）

韓國瑜回應，高雄未來的路要向陳主委名字，既光明又暢通，希望高雄符合您名字，未來的高雄，沒有圍牆只有道路。幾十年來，共產黨沒有一天不想解放台灣，我們都會防守，攻守從未變過，40年前第一條高速公路，黨外人士警告是給有錢人開的，但40年後證明這警告是錯誤的。

韓國瑜說，20多年前的兩岸三通，好多人反對，表示是特洛伊木馬，一旦開放兩岸三通，客機背後一定是中共戰鬥機；若框架再套在高雄，他無法接受，高雄未來一定要找一條既光明又暢通道路，「硬要套在裹小腳框架裡，絕對不符合高雄發展。」

韓國瑜強調，除了對抗，還有第二選擇可以把台灣打扮漂亮，重點是政府要做何選擇，但政府還是繼續搞威脅論這套，韓認為，要讓高雄又好吃又好玩，可以滿足包括大陸朋友，這思維何嘗不是戰略思維，可以壯大自己。

韓國瑜表示，未來一定會有很多事務跟業務會碰觸到，像是大陸各界重要人士前來高雄，到時候不曉得陸委會會不會攔阻，希望未來雙方好好溝通。韓國瑜另外又說，「也希望陳主委在熱愛維護中華民國框架下，秉除立場，在中道路線上我們一起來好好發展，做好彼此的工作」。陳明通立刻回應，我們一起「協同作戰」。韓國瑜則笑著回應，我們不會講那麼嚴肅，希望開創美好的生活。

▲▼陸委會主委陳明通下午到高雄市府拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼陸委會主委陳明通下午到高雄市府拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼陸委會主委陳明通下午到高雄市府拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼陸委會主委陳明通下午到高雄市府拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼陸委會主委陳明通下午到高雄市府拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：韓國瑜,陳明通,觀光,習近平,中國,高雄

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