鴻海旗下富連網AI音箱「小度」　新春返鄉塞車好夥伴

▲鴻海旗下富連網家推「智能AI音箱」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下的富連網，2018年底推出在地化的「富連網家智能AI音箱」，主打串連最多台灣在地化服務的音箱，繼與KKBOX推出的音樂服務、Yahoo提供的新聞與電影資訊服務以外，更提供多逹22個台灣在地的廣播頻道，可做為新春返鄉塞車的好夥伴。

富連網家智能AI音箱作為全台第一行動可攜式音箱，內建鋰電池、體積輕巧，除了可作為家中的中控裝置之外，還適合隨身攜帶至戶外及車上使用，語音控制讓駕駛人不需動手即可操作各項功能，專注在前方路況、提升行車安全性。



隨著農曆年節腳步將近，消費者返鄉過年時，音箱可扮演最佳副駕駛，報路況、報新聞、播放廣播及熱門音樂，是長途旅程的最佳良伴，讓全家人就算塞車時段也不無聊，保持長途旅行好心情，為倡導春節期間行車安全，富連網為每位消費者準備高達$10,569的好禮回饋。

▲鴻海旗下富連網家推「智能AI音箱」。（圖／記者姚惠茹攝）

富連網看好智能音箱市場，推出可攜式音箱，內建可充電鋰電池3.7V 2400mAh， 以50%的音量收聽廣播或音樂，可連續播放5個小時之久，相當於收聽75首周杰倫的熱門歌曲不間斷。

只要透過WIFI或手機熱點即可連上網，並且在初次設定後即有自動記憶功能，不須再重複設定，支援播放方式有AirPlay 及DLNA， 不論是iPhone或Android手機用戶皆能輕鬆將音源透過音箱播放出來，滿足消費者在戶外及車上的行動需求與使用情境。

根據Cambridge Mobile Telematics公司在2017的報告指出，駕駛人的車禍原因中有四分之一的都是駕駛人在行駛時邉使用手機的不當習慣，行車安全這議題更是刻不容緩，不只保護了駕駛，也保護行人的用路安全。

富連網家智能AI音箱，除了作為家庭的中控中心外，同時也是駕駛在行車時的貼心助手，比平板還輕盈，重量僅450公克，極為輕巧的設計，置於車上的水杯或置物架上即可陪伴安全上路，還能提供4500萬首音樂，以及台灣在地22台廣播頻道，包含警察廣播電台，提供即時路況，長途駕駛疲累時，也可與智能AI音箱聊聊天、問新聞、旅遊資訊、天氣或股市，還可以提醒２小時後吃飯或休息片刻。