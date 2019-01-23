苦苓「4個沒有」看衰柯P選總統　網友回應超嗆！

▲柯文哲日前在電視專訪中以「強盜搶銀行」比喻美中台三方關係，引發各界討論。

圖文／鏡週刊

日前一份2020總統民調，柯文哲支持度遙遙領先朱立倫和蔡英文，聲勢越來越高。作家苦苓昨（22日）在臉書上分享他的看法，他認為柯文哲不是適當的總統人選，因為他有「4個沒有」：沒有修養、沒有能力、沒有原則、沒有中心思想。此番言論也引起網友熱議，掀起論戰。

苦苓分析柯文哲不適合選總統，原因一是「沒有修養」，像是把外賓送的禮物說是「破銅爛鐵」，手下的人不合求去，就說人家「棄職潛逃」，「連基本人與人之間的道義都沒有了」，還有與小英總統的「北門會」，當著媒體的面給她難堪。苦苓認為，柯不能一再拿亞斯伯格症當作藉口，「這麼沒有修養的總統，將來不知要得罪多少官員、惹惱多少外賓，想起來就覺得可怕。」

原因二是「沒有能力」，苦苓認為柯文哲4年任內，除了北門之外一事無成，他質問「5大弊案辦了幾件？青年住宅蓋了幾間？大巨蛋何時可以完工？違建拆了幾間？」連內湖的交通阻塞問題，除了提出一個「共乘」的沒用方法之外，到現在是不是問題依舊？苦苓還說，「看著他的政見一一落空，我真的不知道還會投票給他的人，心裡到底在想什麼？」

原因三是「沒有原則」，苦苓提到，柯文哲上任後，文化局長第一次要他跳舞，結果文化局長被他當眾K得滿頭包，反觀現在唱歌、跳舞、rap什麼都來。大巨蛋案原本柯文哲對遠雄兇巴巴，現在卻轉而幫遠雄解套，要求文化部讓出國父紀念館旁邊的土地來供大巨蛋疏散之用。他質疑「當年的柯文哲和現在的柯文哲，轉變既然如此劇烈，大家還認為他是個直白坦率的人、是個不會算計的人嗎？」

原因四是「沒有中心思想」，他認為這是最嚴重的一點，當年柯文哲出來競選時，口口聲聲說自己是二二八受難家屬、是墨綠的，現在卻變成了「兩岸一家親」的先行者。拿最近一句柯說的「我最討厭跟中國做生意、又在喊台獨的人」來說，跟國台辦的說法一模一樣，難怪總被染紅。

苦苓最後也呼籲，希望大家認真思考，「只因為他能逗我們開心，我們就要把國家的未來，交給一個沒有中心思想的變色龍嗎？」

有些網友看完文章仍護航柯文哲，並提出反駁。針對柯有沒有能力部分，一名網友說柯文哲的確沒有建設太多新的東西，但台北是先進的城市，最需要的根本是老城翻新，而不是蓋新的建築體！很多地方都有殘破不堪需要重整，但這也是歷任市長最不想做的，因為沒有政績。

但也有網友贊同苦苓的分析，認為「精闢！這不能只有我看到！」、「一針見血」、 「這次你講的很好」、「阿北…還是比較適合當醫師」、「讚！完全命中」、「柯現在是比政客還政客」。



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