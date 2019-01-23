阿賢師繼承父親大愛　花蓮銘師父席開15桌邀弱勢享美食

▲花蓮餐飲業界相當知名的銘師父餐廳席開15桌，邀請社福團體及弱勢家庭一起享用美食。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮餐飲業界相當知名的銘師父餐廳，23日中午席開15桌，邀請社福團體及弱勢家庭一起享用美食。花蓮市長魏嘉賢感謝業者莊育賢繼承其父莊忠銘的大愛，現場頒贈感謝狀，也希望社會各界支持市公所在歲末年終推動的愛心年菜募集行動。

銘師父餐廳已故的莊忠銘師父畢生致力創意料理研發，並將自己最拿手的料理傳授給兒子莊育賢，期盼持續用美食來撫慰人心的精神，也因此每年都會邀宴弱勢族群，或是與中華美食交流協會的同業到社福機構煮好吃的料理。莊育賢師傅很開心能接力完成父親的心願，透過花蓮市公所的協助，做好吃的料理給院生及孩童們享用。由於用餐的以孩童居多，莊育賢也特地交代料理時不要放辣椒。

▲莊育賢師傅很開心能接力父親的心願，做好吃的料理給院生及孩童們享用。

莊忠銘師父的料理求新求變，呈現出以花蓮在地食材所做出來的料理，並以一顆愛花蓮的心，讓消費者感受到對花蓮的美好，每一次用餐都是一種驚喜，魏嘉賢感謝莊育賢師父傳承父親的愛心與手藝，繼續在社會上散播愛心的種子。

莊育賢說，除了回饋社會外，他也希望藉此讓父親能看見大家持續對弱勢關懷與援助，這份愛不會因您的離去而中斷。他表示，父親從辦桌、開餐廳到創立銘心驛站幫助在地小農，一生奉獻烹飪之道與人文關懷，每到歲末年終，都會宴請弱勢家庭與社福機構用餐，藉此回饋社會；他也承諾未來會繼續辦桌宴請弱勢族群，將這份愛永續傳承下去。

花蓮市公所正在進行愛心年菜募集行動，魏市長呼籲社會大眾支持，他表示，愛心年菜以照顧列冊的中低收、低收入戶以及弱勢社團為主，有賴社會善心人士的幫助，才能讓這樣的善舉持續進行，希望善心企業、宗教團體、民意代表與善心人士等能秉持以往，熱烈響應，大家一起來持續關懷弱勢。



花蓮市公所今年愛心年菜發放對象仍是以三口以上列冊的低收、中低收入戶家庭為主，另外還包括黎明教養院、畢士大、美崙啟能發展中心、門諾善牧中心、花蓮少年之家、家扶希望學園等弱勢社福團體以及花蓮榮服處所照顧的榮民長者，總計需要將近500份，希望社會大眾共同關注弱勢。