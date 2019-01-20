出戰「綠得出汁」全台最綠選區　謝龍介喊話：拿下它，2020國民黨穩贏

▲國民黨籍台南市議員謝龍介投入第二選區立委補選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地方中心／台南報導

國民黨籍台南市議員謝龍介，投入第二選區立委補選，而他19日在麻豆海埔池王廟參加選舉感恩茶會時表示，基層的農漁民想法已經不一樣了，現在要先顧肚子再顧佛祖，只要能夠拿下全台最綠選區，國民黨2020大選就贏了。

謝龍介表示，台南第二選區立委有14區，以農漁民居多，可以說是「綠得出汁」根本就是全台最綠的選區，而他也提到，陳水扁競選總統時，連戰在這區某個里1000多張選票裡面只拿到7票，可見這區到底有多綠。

謝龍介也表示，這幾天拜訪基層下來，自己已經有了信心，現在農漁民的想法已經不一樣了，要先顧肚子再顧佛祖。此外，謝龍介也提到，雖然很難選，但山再高也有人開路，海再深也有人過渡，他抱著置之死地而後生、破釜沉舟的決心，只要農民、漁民、勞工挺他，就能趁著民進黨執政不佳，一舉將這席立委拿下。另外，謝龍介也表示，在最綠的選區能夠贏的話，國民黨在2020大選就有機會贏了。

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