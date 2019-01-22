　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

防搶演練驚見撩妹金句　假歹徒挾持女大生：可以加LINE嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲第二分局釋出防搶宣導影片，假歹徒不忘撩妹。（圖／記者陳玉翻攝）

▲第二分局釋出防搶宣導影片，假歹徒不忘撩妹。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

農曆新春將到，第二警分局拍攝防搶宣導短片，有別於制式化橋段，員警飾演缺錢花用而到農會行搶的歹徒，警方啟動攔截圍捕，與歹徒正面駁火，中槍流血畫面更用番茄醬替代，更釋出幕後花絮搶匪撩妹問「我可以跟你要LINE嗎？」，劇情宛如八點檔精彩，達到宣傳效果。

▲第二分局釋出防搶宣導影片，假歹徒不忘撩妹。（圖／記者陳玉翻攝）

▲警方圍捕陣仗過大、場面逼真，不少民眾信以為真。

宣導影片由1名警員扮演因缺錢花用的歹徒，衝進農會挾持一名臨櫃提款的女大生，再要求行員交付現金後騎機車逃離現場，警方獲報後實施攔截圍捕，與歹徒正面交鋒，歹徒身中數槍當場斃命。

警為求逼真更以蕃茄醬製造歹徒中彈流血情況，也因圍捕陣仗過大、場面逼真，有不少用路人經過紛紛停下觀看，以為是發生了大事。另影片播畢後也送上彩蛋，假搶匪更挾持女大生後，沒有搶錢反而問「可以加LINE嗎？」，讓現場人員不禁笑場NG。

▲第二分局釋出防搶宣導影片，假歹徒不忘撩妹。（圖／記者陳玉翻攝）

▲為求逼真，假歹徒身上淋上番茄醬演出中彈身亡情境。

二分局分局長高誌良表示，為防止歹賭覬覦金融機構及財務匯集處所，警透過簡短劇情宣導「生命誠可貴、歹路母湯行」；同時籲民，春節前握有提領大筆現金需求，可向警方申請協助護鈔，以保障生命財產。

【更多新聞】

►影／汽機車路口擦撞！零件噴飛「火花濺出」　女騎士騰空翻2圈墜地

►曳引車撞號誌桿成「風車指示牌」　網：台中最新地標？

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
1hr噴200！九份停車留鑰匙是老規矩　駕駛照辦氣到發誓
冷氣團強襲「最凍時刻來臨」！台南以北低溫暴跌探8℃

關鍵字：台中,第二警分局,防搶宣導

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／女童因高壓噴槍身亡　奪命2關鍵：噴槍卡卡＆氣壓太大

影／父稱她玩噴槍！女兒「顏面、頸腫脹」亡　檢方證實：女童沒下車

噴槍奪命！3歲女童「水汪汪大眼」惹人疼　臉書狂曬母女甜笑合照

影／台南狠夫劃圈割妻刺青踹斷6歲童肋骨　警：已申請保護令

影／G哥墜谷身亡　登百岳「老山猴」：她是一個大好人

遇難第一現場曝！G哥重裝備齊全「吃東西蓋外帳」待援43小時　不敵低溫

影／把G哥送回家！　直升機二度起飛　大樹遮蔽「帶電鋸上山」

新竹市代詐領薪資大逆轉　「他是好人」幫卡奴解套…法官輕判

燒果園雜草火舌亂竄　屏東農婦把自己燒成焦屍

婦載傷兒送醫「國道走路肩」　法官同理心「阻卻違法」判免罰

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

新竹市代詐領薪資大逆轉　「他是好人」幫卡奴解套…法官輕判

燒果園雜草火舌亂竄　屏東農婦把自己燒成焦屍

婦載傷兒送醫「國道走路肩」　法官同理心「阻卻違法」判免罰

比基尼G哥返家之路吊掛3度受阻　民俗專家：可能觸怒山靈！

防搶演練驚見撩妹金句　假歹徒挾持女大生：可以加LINE嗎？

台東夜空驚見恐怖臉孔　網友：越看越毛

輔大性侵案外案　夏林清告苗博雅求償1元敗訴

「英雄聯盟」給金幣誘拐！受害男童至少20名　戀童狼判12年賠120萬

釣蝦場爆債務糾紛殺人案　稽查小組鐵腕拆除違建

雲層太厚阻斷G哥回家路　黑鷹直升機3趟燒掉100萬撲空

一場大病開啟創業路！她辭去高薪主管職　開發App躍居百萬富翁

印度想推行「2胎化」專家卻看衰！　人口2024年稱霸全球

北市「一年365件」磁磚掉落警戒　寒流來襲當心再傷人！

新竹市代詐領薪資大逆轉　「他是好人」幫卡奴解套…法官輕判

中國物流無人機飛出海外　京東宣布印尼首秀成功

湯神三分11投10中命中率NBA史上最佳　前10球連發進

挖出民國75年薪資單！他一看「高薪數字」哭了　網感嘆：存1年爽買1棟房

便民！自行客戶轉帳到同一銀行帳戶　可不用帶身分證

燒果園雜草火舌亂竄　屏東農婦把自己燒成焦屍

讀到高二發現學籍「蒸發」　山西400名學生無法考大學

幫4倍大噁洋男脫褲　長榮空姐出面淚訴：每次回想都是傷害

社會熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長..

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死..

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死..

女童玩「高壓噴槍」亡　檢：顏面..

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

女童玩噴氣嘴死亡　父依過失致死..

G哥裝備齊全「蓋外帳抗寒」不敵..

最新畫面曝光　女童疑遭噴槍噴嘴..

關鍵7分鐘！　父持噴槍2度靠近..

救比基尼山友　搜救隊28小時趕..

高雄男揹90歲母　為尋溫泉舊部..

科大班對車禍！騎士臉全碎她傷重..

最後一通電話曝光！　「比基尼登..

更多熱門

相關新聞

曳引車撞號誌桿　網：風車指示牌

22日早上7點多，李姓駕駛開著曳引貨車前往公司途中，因右轉不慎直撞分隔島，把交通號誌桿撞斜，車頭受損，所幸李男並無受傷，也未波及到其他用路人；警方表示，當時正逢上班尖峰時刻，獲報後立即派員前往處理並指揮交通，迅速移除號誌桿。

不用跑台東！台中這裡也有熱氣球

「花甲」吵架巷遭法拍　祖厝僅賣3萬元！

台中建商年前讓利衝買氣

自嘲書法字醜　盧秀燕：小朋友不要學我

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

理科太太「20萬影片論點」被狠K！2專家傻眼開譙

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面