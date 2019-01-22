防搶演練驚見撩妹金句　假歹徒挾持女大生：可以加LINE嗎？

▲第二分局釋出防搶宣導影片，假歹徒不忘撩妹。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

農曆新春將到，第二警分局拍攝防搶宣導短片，有別於制式化橋段，員警飾演缺錢花用而到農會行搶的歹徒，警方啟動攔截圍捕，與歹徒正面駁火，中槍流血畫面更用番茄醬替代，更釋出幕後花絮搶匪撩妹問「我可以跟你要LINE嗎？」，劇情宛如八點檔精彩，達到宣傳效果。

▲警方圍捕陣仗過大、場面逼真，不少民眾信以為真。

宣導影片由1名警員扮演因缺錢花用的歹徒，衝進農會挾持一名臨櫃提款的女大生，再要求行員交付現金後騎機車逃離現場，警方獲報後實施攔截圍捕，與歹徒正面交鋒，歹徒身中數槍當場斃命。

警為求逼真更以蕃茄醬製造歹徒中彈流血情況，也因圍捕陣仗過大、場面逼真，有不少用路人經過紛紛停下觀看，以為是發生了大事。另影片播畢後也送上彩蛋，假搶匪更挾持女大生後，沒有搶錢反而問「可以加LINE嗎？」，讓現場人員不禁笑場NG。

▲為求逼真，假歹徒身上淋上番茄醬演出中彈身亡情境。

二分局分局長高誌良表示，為防止歹賭覬覦金融機構及財務匯集處所，警透過簡短劇情宣導「生命誠可貴、歹路母湯行」；同時籲民，春節前握有提領大筆現金需求，可向警方申請協助護鈔，以保障生命財產。

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