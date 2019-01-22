曳引車撞號誌桿成「風車指示牌」　網：台中最新地標？　

▲台中曳引貨車不慎撞倒號誌桿。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

22日早上7點多，李姓駕駛開著曳引貨車前往公司途中，因右轉不慎直撞分隔島，把交通號誌桿撞斜，車頭受損，所幸李男並無受傷，也未波及到其他用路人；警方表示，當時正逢上班尖峰時刻，獲報後立即派員前往處理並指揮交通，迅速移除號誌桿。有網友將此意外PO網告知其他駕駛，並幽默地說「台中最新地標：風車指示牌」，指出海線近來風大，用路人要小心駕駛。

清水警分局梧棲交通小隊長吳振福表示，61歲李姓駕駛，在22日早上7點47分前往上班途中，行經臨港路右轉台灣大道十段時，因轉彎不慎，車頭左側撞上分隔島上的交通號誌桿，因撞擊力道大，號誌桿整支被撞斷，呈現半倒狀態，而曳引貨車車頭受損，李男所幸並無大礙。

▲曳引貨車不慎撞倒號誌桿，所幸駕駛並無受傷也無波及用路人。



警方立即派員到場處理並做交通引導，三線車道只封內線道，並在2小時內排除號誌桿；吳振福指出，李男經測並無酒駕也無吸毒，單純因轉彎不慎而發生事故，後續將由李男與交通局做協商，討論賠償費用。

有網友將此事故PO上臉書《黑色豪門企業》，並寫下「台中最新地標風車指示牌」，幽默地說「你累了嗎？」；有網友回覆「這下難過年了...」，另有網友也說「今天台中海線風特別大！要注意安全~」。

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