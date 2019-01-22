鄭麗君被呼巴掌　民進黨譴責暴力：要求鄭惠中向社會道歉

▲民進黨發言人何孟樺。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，22日在關懷演藝人員春節餐會上，公開呼文化部長鄭麗君一巴掌。民進黨發言人何孟樺表示，其一言一行本受台灣民眾注目，此舉完全扭曲言論自由社會的互相尊重與包容的可貴。

華視今（22日）舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，資深藝人鄭惠中突然賞了文化部長鄭麗君「一巴掌」，引起眾人驚訝，氣氛一度尷尬。鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭立即掉頭走人。鄭麗君雖然表情驚訝，仍保持風度，沒有跟鄭惠中計較，只鎮定說了一句：「怎麼可以這樣。」隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。

鄭惠中不滿文化部長鄭麗君推動廢除中正紀念堂，坦言一直懷恨在心，「我是站不穩的人，所以只賞她一巴掌，剛剛好而已。中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事情。」

對此，黨發言人何孟樺表示，本黨一向尊重社會各界在民主社會表達意見與討論的自由與權利，但今日發生資深藝人鄭惠中女士濫用權利遂行暴力，掌摑鄭麗君部長，其一言一行本受台灣民眾注目，「此舉完全扭曲言論自由社會的互相尊重與包容的可貴，為國人做了最錯誤的示範。」

何孟樺表示，轉型正義的落實，是正常國家在民主深化過程中最重要的基礎工程，更受國人所高度期待，社會各界能自由表達多元的聲音，更是台灣最珍貴的價值，「但本黨嚴正譴責任何使用暴力行為來反映立場或公共政策，並要求鄭惠中女士立即向鄭麗君部長及社會大眾致歉。」

▼鄭惠中呼文化部長鄭麗君巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

