蔡英文致電關心鄭麗君：立場可以對話、暴力不該容忍

▲總統蔡英文致電鄭麗君。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，22日在關懷演藝人員春節餐會上，公開呼文化部長鄭麗君一巴掌。對此，總統蔡英文在臉書寫道，她撥了電話給鄭麗君表達關心跟慰問，並強調「立場可以對話」、「暴力不該容忍」。

華視今（22日）舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，資深藝人鄭惠中突然賞了文化部長鄭麗君「一巴掌」，引起眾人驚訝，氣氛一度尷尬。鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭立即掉頭走人。鄭麗君雖然表情驚訝，仍保持風度，沒有跟鄭惠中計較，只鎮定說了一句：「怎麼可以這樣。」隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。

鄭惠中不滿文化部長鄭麗君推動廢除中正紀念堂，坦言一直懷恨在心，「我是站不穩的人，所以只賞她一巴掌，剛剛好而已。中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事情。」

對此，總統府發言人張惇涵表示，現在的台灣，是自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見，立場可以不同，但打人就是不對，一位用心推動文化、照顧藝人的部長也不應該被這樣對待；同時，他也轉述，蔡英文總統表示，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。蔡總統於得知消息後，亦致電給鄭部長表達關心慰問，並給鄭部長加油打氣。

隨後蔡英文也在臉書上表示，看了巴掌影片，撥了通電話給鄭麗君部長，向她表達關心跟慰問，也希望她放寬心，繼續加油，「麗君說她沒事，她所展現的堅毅跟理性，才是真正高貴的勇氣。」

蔡英文表示，在自由民主的台灣，每個人都能表達不同意見，立場可以不同，但打人就是不對，「要呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。」

她強調，同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？這個問題的答案，正是應該珍惜民主的理由；另外也標註「立場可以對話」、「暴力不該容忍」。