搶手！大學生展現流利英語口說當超級實習生

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畢業季同時是新鮮人的求職潮，想在職場上更具優勢，英文能力會是加分條件！《今周刊》與ETS臺灣區總代理忠欣公司共同舉辦了「用英語說服全世界─2019大專校院英文簡報大賽」，替企業發掘人才，讓大學生有機會展現自己的國際溝通能力。

▲2019大專校院英文簡報大賽，參賽者用流利英語口說和簡報技巧，為自己的國際職涯跨出成功的第一步。（圖／今周刊提供）

決賽結果揭曉，成功大學大學企管系劉軒慧以流利的英語及極具吸引力的簡報技巧，從十名競爭者中脫穎而出，獲得第一名。中興大學企管系廖恬獲得第二名，輔仁大學財經法律系的劉慎遠及元智大學國際企管系張哲維分別獲得第三名和第四名。另外，獲得冠軍的劉軒慧更在簡報中以生動的線上來電實境模擬，及唱作俱佳的表現及靈活的反應，獲得最佳人氣獎。

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主辦單位之一忠欣公司表示，英文口說能力在國際職場上愈來愈重要，希望這次的英文簡報比賽能夠推廣英文口說的學習風氣。

英語能力為許多企業徵才的關鍵指標，麥當勞中國首席營運官林慧蓉表示，現在職場環境使用英文的機會越來越多，即使是中國市場，外部溝通多半還是使用英文。

主辦單位也邀請GoPro台灣、中華航空公司、Gogoro等知名企業主管擔任評審，並提供實習機會。因此現場安排「超級實習生」的模擬面試，讓參賽者展現臨機應變的能力。

代理Gopro的ETS臺灣區總代理忠欣公司邵作俊董事長問了參賽者要如何擴大拍攝極限運動的攝影設備應用市場，台北大學吳采瑄秒答，時下instagram相當受年輕人喜愛，例如看到網美拍的照片、影片，就很有可能吸引一般沒有從事極限運動的年經人，產生購買GOPRO相機的可能。

麥當勞中國首席營運官林慧蓉說，今天並不是一場比賽，而是表現自我的機會，如果你相信自己，我們也會相信你。這場比賽只是開始，並非結束，鼓勵大家都能持續精進。