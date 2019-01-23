學生都忍不住偷瞄她的腿！美女英文老師竄紅　忙到沒空「愛」

▲林熹老師近日在補教界竄紅。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳雕文／台北報導

有網友日前在PTT上PO出一名多益英文老師的美照，並稱讚她教學認真。從照片中可看出該名老師與學生互動良好，但有一張照片更受到矚目！眼尖網友發現有名學生在上課時疑似歪頭瞄向老師的美腿還被拍下，讓人看了笑翻。該師於本月23日接受《ETtoday新聞雲》專訪，描述成為老師的心路歷程。

該美女是「林熹老師」自台大外文系畢業後就進軍補教界，因身材姣好、教學活潑，短短2年就迅速竄紅，經常透過社群、youtube等管道，讓沒上過課的學生也能體驗到她的教學與魅力。

▲學生（變色處理）瞄美腿被拍下，引起網友討論。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權）

學會整理書上重點也樂於分享知識

24歲的林熹說，在國小階段，媽媽總是陪著她一同複習功課，讓她學會整理老師及教科書裡的內容精華，釐清邏輯而非死背，因此考試總能名列前茅；到了國高中時期，進入補習班，讓她再次感受到「重點整理」的震撼，「補習班老師能夠讓我更融入在題目中，他們邏輯非常清晰，又能說人話讓學生理解」讀起書來事半功倍，讓她如願考上名校。

「很享受那種在台上叱吒風雲的感覺」林熹開心地說，面對底下那麼多的學生，灌輸他們知識後，學生能實際反映在成績表現，並願意跟她保持良好互動，「對我而言，會帶來很大的成就感，因此我會更樂於分享知識，他們持續進步，也更喜歡我，那就會形成一個正向循環。」

▲▼林熹喜歡傳授知識，學生能進步，帶給她莫大的成就感。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

上課前要考量的事情可多著

林熹說，「我的教學對象，從國中生到成年人都有。星期一到五，我大概在早上10點多就會進補習班，並開始思考，需要甚麼教材、教學形式、要上幾小時、如何包裝課程等等，前置作業的時間是很長的。到了傍晚，學生陸續進來補習班，就從6點開始上課到10點或10點半；周末的話也要上課，從早到晚都有，所以幾乎沒甚麼時間談戀愛。」

▲▼林熹外型亮麗，卻沒時間談戀愛。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林熹接著說，「學生來補習的原因也需要考量進去，有的可能是因為老師長相才過來，或是為了獎學金，有的甚至是被家長逼的。所以除了教材這些外部因素，我認為要在補習班教學的另一個困難點，就在於如何抓住，因為各種理由來上課的學生的注意力。還要讓他們確實進步。」

▲林熹的板書能力深受學生讚賞。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林熹分享個人經驗說，「一般來講，如果授課對象是國高中生，通常課堂會需要一點笑話，畢竟他們白天上課已經很累，成年人的話，通常會多聊生活細節。」

林熹表示，雖然現在的生活幾乎被補習班填滿，但無法澆熄她對教學的熱忱，至於對於另一半的擇偶條件，她害羞地說「高、溫柔、體貼、務實、會做飯最好！」



林熹老師小檔案

學歷：中山女高、台大外文系

年紀：24歲

身高：164cm

體重：47kg

三圍：32C/26/36

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