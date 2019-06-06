美國交換學生華醫實習交流　引發校園開口說英文風潮

▲來自美國山姆休斯頓大學6位交換學生，校方安排隨班擔任英文老師的助教，同儕學習很快引發校園開口說英文的風潮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學6月的校園掀起一股英語學習熱潮！來自美國山姆休斯頓大學6位交換學生進駐華醫進行為期3個月的課程學習與文化體驗校際交流，校方安排隨班擔任英文老師的助教，課堂上與學生全英文互動，同儕學習很快引發校園開口說英文的風潮。

校方除了感謝這群交換學生帶動校園英文學習風氣，更乘勝追擊將於暑假開辦英語夏令營，開放台南地區的國中生到華醫SHOW英文。

目前就讀美國山姆休斯頓大學政治系及法學相關科系的Nicolas Anthony Flores、Chelsey Jordan Malone、Katherine Suzanne Smith、Gavin Alejandro Walker、Chloe Vyaney Carlson、Kennedi Danielle Gordon等6位學生，透過校際交流抵中華醫大進行為期3個月的交換學生學習之旅。從6月初起至8月底，他們在校園參與各種課程學習，與華醫的大學生一起上課，做課程學習互動。

為了加強這群來自美國的大學生課堂的參與感，校方安排他們擔任英文老師的隨班助教，跟著英文老師到各系去上課，課程中以全英文和學生溝通互動。Nicolas Anthony Flores等人和台灣的大學生一樣有年輕活潑的朝氣，課程上很快就和大家打成一片，受到大家的歡迎。而為了和這群美國來的大學生交朋友和練習英文聽說能力，校園內掀起一股英語學習熱潮，讓校方感受到同儕帶動學習的魅力。

Nicolas Anthony Flores等人表示，台灣的大學生親切隨和、很好相處，多數都有英語能力，只是不好意思開口，加以鼓勵後很快就可以以英語對話，令他們對這次來當交換學生的經驗感到欣喜，也希望在與中華醫大學生的互動中，也能學習中文，創造雙贏。

中華醫大校長曾信超表示，交換學生是拓展視野的一部份，期盼這群來自美國德州姐妹校的交換學生們把握在中華醫大學習的機會，多和台灣學生交流、相互學習，也期許華醫的師生盡好地主之誼，假日輪流擔任接待家庭，讓大家可以更深入體驗台灣的在地風俗民情，讓此行滿載而歸。

而為了擴大交流學習，並達到資源分享，校方與安排此次交換學生跨國學習的麥克斯探索世界合作，今年暑假期間將利用學校場地及教學資源，辦理6個梯次的暑期英語夏令營活動，歡迎國中生到華醫做全英語實作體驗，在遊戲與學習中與美國大學生互動，提升英語能力，報名可洽電話：06-7030505，或上網查詢：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJFBGPHhi1b89Suu7BEjLxWnw3yAJ436vV-zzlYFhpnEt-Kw/viewform。