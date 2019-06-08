留美學飛行…不講英文遭「羞辱式霸凌」當下人　中國學生在宿舍輕生

▲顏洋4月16日在宿舍輕生，親友猜測是遭到校方霸凌。（圖／翻攝自YouTube／CBSDFW，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國航空學院（USAG）一名中國留學生顏洋4月16日被人發現在學校宿舍輕生，調查指出，顏洋輕生是因為他在學校遭到嚴重霸凌，甚至不講英文就被羞辱。如今，顏洋的家屬透過中國領事館發聲，希望校方能給出交代。

綜合外媒報導，顏洋來自江蘇淮安，被中國政府公派到美國航空學院學習駕駛飛機，誰料卻在宿舍輕生。顏洋的同學匿名爆料，是因為校方對中國學生普遍漠視，對語言、制服、曠課、飲酒、整潔等也有嚴格限制，一旦違規就是殘酷的羞辱式懲罰。

一名同學透露，顏洋曾經因為在校內沒說英文，就被校方處罰公開舉牌「我不說英文」罰站；另外，校方還安排一天14小時的學習時程，但內容不是單純學習開飛機，還有幫教職員開門、清潔地板及晚上打掃廁所等，相當羞辱。

5月13日，顏洋的家屬及好友們在當地的一個小教堂內舉行葬禮，其中，顏洋的朋友們及當地的中國學生一同發起活動，要求為顏洋討公道；顏洋的家屬則透過中國領事館發聲，希望校方能對此有所回應。

▲中國留美學生參加顏洋葬禮並發起抗議活動。

對此，校方僅發表2份聲明。一份在4月19日，內容中提到，顏洋在飛行員培訓中一直表現不佳，「不是所有來到USAG的學生都會成功，這就是顏洋的情況」，校方沒有霸凌，已經對顏洋極盡所能提供協助，顏洋的心理健康不佳是源於他的表現不佳，並不是因霸凌輕生。

另外一份聲明在4月21日，內容提到，校方曾因為顏洋表現不佳而一度發出請求，要中國深圳航空公司重新考慮是否讓顏洋來學習，但請求被回絕，顏洋的表現也越來越落後其他同學，「現在，讓我們回顧過去時，我們都希望最初的請求能夠得到接受，顏洋現在就已經安全回到中國了。」

對於逼迫講英文帶有歧視一事，校方則解釋，只允許講英文的規定適用於所有學生，並不單單只有中國學生，如此作法也是為了改進培訓過程，因為飛機機師是非常困難、充滿挑戰的職業，需要高度技術，英文也是航空交通必備的溝通能力，因此不能接受謠言損害美國航空聲譽。

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